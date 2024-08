¡Qué ejemplo! Joven invierte en autolavado con beca de AMLO

Con la ayuda de la beca de AMLO llevó a Joel Rincón de 19 años de edad a emprender su autolavado en Zihuatanejo, con el principal propósito de apoyar a la economía de su familia.

Cursa el segundo año de la preparatoria 13 de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), quien aspira a concluir sus estudios, para saltar a la universidad, pero su iniciativa de emprender lo llevará

Su historia

Todo comenzó cuando acompañaba a su abuelo a repartir publicidad y vender ropa en las calles de Zihuatanejo, lo que ganaba lo ahorraba, aunque no sabía en gastarlo o invertirlo.

“El (abuelo) me enseñaba y un día se me ocurrió vender gorras, y ya fui vendiendo gorras, poco a poco fui ahorrando”, expresó Joel en entrevista con El Sol de Acapulco.

Lea también: ¿Buscas emprender? Tramita tus Tandas para el Bienestar

Tras ingresar a la preparatoria en la UAGro se enteró de que tendría derecho a la beca Universal para el Bienestar "Benito Juárez" de Educación Media Superior, donde recibió dos pagos anuales, de más de cinco mil pesos y le surgió la idea de emprender en un autolavado, por su interés en los carros.

Joel Rincón, confesó que el abrir su negocio de lava coches, fue para apoyar a sus cuatro hermanos, sobre todo en las necesidades básicas, ya que él, considera que son “son el motor” o motivo de haber emprendido.

“Gracias a Dios me apoyan (padres y hermanos)”, expresó.

Tras mostrar interés de comenzar su autolavado, pidió el apoyo de su padre para comprar los materiales de trabajo, como, aspiradoras, esponjas, aromatizantes, máquinas de lavado, entre otras herramientas.

“Unos cinco meses, estuve trabajando y pues con la beca me ayude”, indicó.

Joel Rincón en la entrada de su autolavado en el municipio de Zihuatanejo, Guerrero. / Foto: Cortesía @JoelRincón

Doble Vía "Piter Café", singular rincón que conjunta arte, cultura y tradición

Joel Rincón aconsejó a los jóvenes a que emprendan o apoyen a su familia: “Todo se puede, o sea, todo es con calma y con tiempo y todo se puede lograr, de hecho cuando recibí mi beca lo primero que pensé fue comprarme un iPhone, lo primero que se me vino fue comprarme un buen teléfono, buena ropa, pero dije, pues mi familia es muy trabajadora y no me gustaría”.

Además, aclaró que “no me corresponde, puedes comprarme, no lo tengo mucho dinero que digamos y dije no mejor y mejor si ahora pongo mi autolavado que lo quería abrir y dije. Bueno, pues me voy a lanzar y a ver lo que Dios diga”.

Confesó que además de abrir su autolavado, va a continuar sus estudios en la preparatoria, sobre todo, quiere continuar estudiando en la Universidad, quien reveló que quiere estudiar para profesor de secundaria.

“Una palabra muy bonita que recuerdo con mucho, cariño, todo es poco a poco y primero es caminar y después volar”, finalizó.