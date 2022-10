¿Por qué debemos cuidar los árboles?

Hola, qué frase tan verdadera y no nada más para los árboles, ahora con tantos químicos que se usan, dizque para nutrir o proteger las plantas y las verduras que comemos, nos pasa y nos pasará lo que el cerillo le hace a los árboles, ya que una cosa tan mínima, puede también "quemar" a muchos humanos.

Yo he estado motivando a sembrar, no nada más aquí en Guerrero, también en lo más que puedo de nuestra República Mexicana y en algunos países que visité cuando competía (y me envían fotos) a qué planten verduras, los chiles, los jitomates, sobre todo al que llaman, tomate de pajarito, son deliciosos y las plantas medicinales también. De Guanajuato, ya me enviaron de guayaba, de pera, de manzana y la yerbabuena para hacer un rico té curalotodo.

Se siente una gran satisfacción como la tierra nos da tantas cosas, que sin químicos, su sabor es diferente. Ojalá les enseñen a los niños, a sembrar, a enterrar el desperdicio de todo lo que no nos comemos, los sobrantes de las verduras que ya están un poquito mal. La Naturaleza es espléndida, ya que con sus frutos nos da muchas semillas, los limones, las papayas, que una de buen tamaño, te regala más de 50 semillas, pero nadie siembra ni una siquiera. Son tan exquisitas.

Doble Vía Cuando el último árbol esté muerto, cuando el último pez esté atrapado, entenderemos que el dinero no se come

Yo regalé a mi vecina Verónica, un papayo chiquito y cuando creció, se sorprendieron de cuánto fruto les dió, claro, les sugerí que alrededor del arbolito, le pusieran todo el desperdicio de la cocina. Fué muy buena su cosecha. Ya les regalé otro arbolito. (Ah, pero no me regalaron ninguna) ya sembraron el otro, porque el papayo, termina su cosecha y muere, igual que una mata de plátano, que da un buen racimo y también muere.

El papayo deja cientos de semillas y la mata de plátano, deja muchos hijos y cada uno dará su racimo de sabrosos plátanos y también morirán. Si cada día que uno ve a sus plantas y platicas con ellas, la cosecha será mejor. Me gusta mucho lo que hacen en muchos lugares con sus siembra de árboles frutales, ya que todo el fruto que ya se cayó por muy maduro, se lo regalan a todas las personas que por ahí pasan, o los llaman. Quisiera que así se hiciera en todas esas jardineras abandonadas, pero que fueran los niños los que las sembraran y que alguien les explique.

Doble Vía El Machete Costeño | Culinaria Costeña

Yo hace varios años, pedía a un señor que conocía y trabajaba en áreas verdes, les enseñará a los niños y él lo hacía. Me recordó que hace más de 50 años, donamos el árbol de amate y los árboles de icacos que están en la playa de los pescadores, frente al hotel Las Hamacas, que ese hotel se llama así, porque hace muchos años, yo llegué aquí casi de 8 años y no había muchos hoteles y les rentaban hamacas en ese lugar. Por eso lleva ese nombre. Las Hamacas. Espero la ayuda de todos para ir sembrando y pidiendo la ayuda de los niños. Con mi agradecimiento.