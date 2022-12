Por amor al arte recrea armas prehispánicas

Conocer las armas, las estructuras de la guerra y las estrategias de batalla que en su momento tuvieron las culturas mesoamericanas se ha convertido en una disciplina a la que se conoce como "Yaoyeliztli" y que se pueda aprender en la escuela del maestro Xochipili Yaolhuicatl, quien es originario e imparte sus clases en la Ciudad de México, pero que por amor a sus orígenes guerrerenses ha venido a mostrar en Chilpancingo.

Xochipili Yaolhuicatl, que es el nombre prehispánico que el joven ha tomado, relató que es descendiente de dos luchadores profesionales de los años 80 que son de origen Guerrerense, su padre "Halcón 69" originario de Taxco, y su madre "La Briosa", oriunda de Tecpan de Galeana, de ellos empezó a aprender el deporte de contacto, luego practicó artes marciales y un día conoció un grupo de jóvenes danzantes que practicaban rituales prehispánicos y con ellos tuvo sus primeros acercamientos a todo el tema cultural prehispánico.

El maestro es egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, lo que le permitió tener metodologías para hacer investigación de manera científica en torno a la historia de las armas que fueron utilizadas en la guerra por las culturas mesoamericanas, pero también ha realizado mucha investigación de culturas que aún mantiene códices y tradición oral respecto a estos temas y haciendo una conjugación de ambos elementos ha logrado reconstruir armas y técnicas de la Guerra.

Entre las armas que recrean se encuentra "el macuáhuitl", que es una especie de pala de madera con incrustaciones de piedras de obsidiana en las orillas y estos servían para mermar al enemigo, "de esta arma hay una falsa creencia de que se utilizaba para decapitar, porque las obsidianas son vidrios que se quebrarían ante un golpe con mucha fuerza, para lo que servía, se golpeaba con la parte de madera y al regresar el palo lo girabas para hacer cortes y mermar la fuerza del enemigo, que al final lo que se buscaba era apresarlo para hacerlo esclavo", comentó, Yolotecuctli Rodrigo Garcés, uno de los alumnos más avanzados en estas artes.

De esta arma se fabricaron tres tamaños que tiene que ver mucho con la extensión de las extremidades del cuerpo y se hacían para que fueran consideradas una parte más de las extremidades de los Guerreros.

Otra de las armas que recrean es el "Atlatl" una estructura de madera con sujetadores en la parte trasera al que se le colocan dardos y con la palanca que hace se pueden lanzar hasta 120 metros de distancia, mientras que con la sola mano un dardo se lanzaría sólo a 20 metros.

Las armas tradicionales también incluyen arcos, flechas hondas y los escudos a los que se les conoce como El chimalli

El profesor indicó que venir a Guerrero le significó encontrarse con sus raíces, tener acercamiento real a la cultura y en este andar pudo tener un encuentro de porrazo de tigre con un bicampeón de la feria de Chilpancingo, Jonathan Ornelas, También con el campeón de la actual edición de la feria, y en ambos casos perdió, "ponerme una máscara de Tecuani, hizo que el corazón me latiera muy acelerado, me permitió tener un encuentro con mi yo interno, que me ha estado llamando desde siempre, porque el jaguar ha estado siempre presente en mi vida"

Indicó que el conocimiento de la cultura guerrerense lo ha hecho subir a rituales en el cerro del Machohua de Chilpancingo, también a los Tepolzin de Tixtla, donde hicieron combates cuerpo a cuerpo con armas reales, y probaron con los Guerrerenses muchas de las armas que han construido.

Y en sus proyectos se encuentra conocer la ceremonia ritual de Zitlala y otras de Chilapa, a las que este año piensa ir a ofrendar.

Otro de los Guerrero del grupo Yaoyeliztli, es Micitecatl Mauricio Ortega, quien indicó que ha sido un trabajo muy duro que se tiene que aprender viéndolo desde diversos puntos de vista primero que tiene que ser una disciplina muy cuidada y con mucho respeto, también que aprenderla requiere de mucho esfuerzo físico e intelectual.

Lamentó que como grupo cultural no han buscado ningún apoyo gubernamental ni de ninguna índole, que todos las armas las pagan con sus salarios y los viajes los hacen cubriendo sus propios gastos pues mezclarse con el gobierno representaría tener que adoptar ideologías partidistas de las que en este momento están muy apartados y su único interés es que los niños, los jóvenes y adultos puedan tener un acercamiento real de lo que fue el arte de la Guerra antes de la llegada de los conquistadores españoles, asimismo otros rubros del conocimiento como la medicina tradicional, la comida, y las bebidas.

"La cultura mesoamericana fue muy amplia, es muy importante y tenemos que tenerla presente, porque esta no ha desaparecido, sigue entre nosotros y cada vez más personas se interesan por ella".