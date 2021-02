Pokémon Presents: aquí te decimos cómo y cuándo verlo

Este viernes habrá novedades sobre el 25 aniversario de Pokémon, ya que se ha confirmado un evento especial donde se revelarán los próximos lanzamientos de la saga, The Pokémon Company no he emitido información más precisa, sólo puso fecha y hora para el 26 de febrero. En el siguiente enlace podrás verificar el horario de tu ciudad. Tienes que checar aquí el horario para cada país ❗



Get ready, Trainers.



A Pokémon Presents video presentation will be taking place on the official Pokémon YouTube channel tomorrow—Friday, February 26—at 7:00 a.m. PDT.



🔔 Don’t forget to subscribe–hit that bell to be the first in the loop! https://t.co/EWuPwUX9s2 pic.twitter.com/zisPK8Xa6e — Pokémon (@Pokemon) February 25, 2021

Cortesía | Twitter @mundoncomunidad

El canal oficial de Pokémon en YouTube transmitirá una presentación en video este viernes pero no se ofrecen más datos y ni siquiera indican la duración del evento. La expectativa está al máximo, ya que el 27 de febrero se conmemoran 25 años del lanzamiento de la saga.

Hasta el momento se han anunciado varios proyectos de Pokémon, como el muy esperado New Pokémon Snap de Nintendo Switch que llegará en abril o el MOBA Pokémon Unite.

Por si lo anterior fuera poco, el principal directivo de los juegos de Pokémon en Game Freak, Junichi Masuda, ha pedido a sus seguidores en redes sociales que permanezcan muy atentos al evento.