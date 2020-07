Pixar presenta su nueva película "Luca"

La nueva película en la que trabaja uno de los estudios de animación más reconocidos a nivel mundial, Pixar, ha sido anunciado a través de las redes de Disney.

La cinta lleva por nombre Luca y también se compartieron las primeras imágenes de la cinta, así como un poco de su historia. Just Announced: Disney & Pixar's all-new film "Luca." Directed by Enrico Casarosa & produced by Andrea Warren, the film will introduce a boy named Luca as he experiences an unforgettable summer in a seaside town on the Italian Riviera. "Luca" opens in theaters summer 2021. pic.twitter.com/qXhnOVAFJ0 — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) July 30, 2020

La cinta será ambientada en la Riviera italiana, donde un monstruo marino con la habilidad de convertirse en humano, adopta la forma de un niño bajo el nombre Luca, lo que le permite conocer a un nuevo amigo.

Si bien la información aún no es muy extensa, se sabe que la película estará dirigida por Enrico Casarosa y será producida por Andrea Warren, su estreno podría ser para el 18 de junio de 2021