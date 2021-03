Piden cancelar a Pepe Le Pew por fomentar el acoso

El columnista del NewYork Times, Charles Blow, exigió cancelar a dos personajes de los Looney Tunes, Pepe Le Pew y Speedy Gonzales, ya que según él, fomentan la cultura de la violación y el racismo.

En su artículo titulado Six Seuss books bore a bias, Blow señala que el racismo tiene que ser exorcizado de la cultura, principalmente de la cultura infantil. Doble Vía Estos son los uniformes que usarán en la película Space Jam 2

El periodista se congratuló que varios libros del Dr. Seuss fueran sacados de circulación por tratarse de dibujos racistas, así fueron censurados personajes como el Grinch y el Lorax.

Charles recordó a Pepe Le Pew, quien supuestamente normalizó la cultura de la violación y también mecionó a Speedy Gonzalez, que impulsó la imagen de los mexicanos borrachos y letárgicos.

El columnista saltó a las redes sociales para defender su opinión, agregando argumentos del comportamiento violento de Pepe Le Pew. Con sus afirmaciones las plataformas reaccionaron con una ola de mensajes de repudio hacia el periodista.

Por su parte, Gabriel Iglesias, actor que prestará su voz a Speedy Gonzales en la nueva cinta de Space Jam, también rechazó las afirmaciones de Charles Blow. RW blogs are mad bc I said Pepe Le Pew added to rape culture. Let’s see.

1. He grabs/kisses a girl/stranger, repeatedly, w/o consent and against her will.

2. She struggles mightily to get away from him, but he won’t release her

3. He locks a door to prevent her from escaping. pic.twitter.com/CbLCldLwvR — Charles M. Blow (@CharlesMBlow) March 6, 2021

Los Looney Tunes se caracterizaron siempre por protagonizar situaciones violentas. En su momento también la caricatura de Tom y Jerry sufrió algún grado de censura.