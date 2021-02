Perseverance estrena cámara zoom HD con un panorama de 142 fotos

El rover Perseverance de la NASA ha enviado desde Marte su primera mirada en alta definición alrededor de su posición en el cráter Jezero, después de rotar su mástil o'cabeza' 360 grados.

Fue el segundo panorama del rover, ya que las cámaras de navegación del rover, o Navcams, también ubicadas en el mástil, capturaron una vista de 360 grados el 20 de febrero. Doble Vía Ya llegó "Perrocop" a las calles de Nueva York

La nueva panorámica fue obtenida el 21 de febrero con el instrumento Mastcam-Z, un sistema de cámara dual equipado con una función de zoom, que permite a las cámaras acercar, enfocar y tomar videos de alta definición, así como imágenes panorámicas en color e imágenes en 3D de la superficie marciana. Con esta capacidad, el astrobiólogo robótico puede proporcionar un examen detallado de objetos cercanos y distantes.

Las cámaras ayudarán a los científicos a evaluar la historia geológica y las condiciones atmosféricas del cráter Jezero y ayudarán a identificar rocas y sedimentos que merecen una mirada más cercana con los otros instrumentos del rover. Las cámaras también ayudarán al equipo de la misión a determinar qué rocas debe muestrear y recolectar el rover para un eventual regreso a la Tierra en el futuro. I’m taking it all in. This is the first 360º view of my home using Mastcam-Z. This dual, high-definition camera system sits atop my mast and has zoom capability. Inspect tiny details of Jezero Crater with the special interactive viewer at https://t.co/roDhWK56gj #CountdownToMars pic.twitter.com/TAy28PpG73 — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 24, 2021

Cosido a partir de 142 imágenes, el panorama recién publicado revela el borde del cráter y el acantilado de un antiguo delta de un río en la distancia. El sistema de cámara puede revelar detalles tan pequeños como de 3 a 5 milímetros de ancho cerca del rover y de 2 a 3 metros de ancho en las distantes pendientes a lo largo del horizonte.

La imagen compuesta detallada muestra una superficie marciana que parece similar a las imágenes capturadas por misiones anteriores del rover de la NASA. Nuevas panorámicas de Perseverance. https://t.co/ElYrwRboBS — Kasei Vallis (@VallisKasei) February 28, 2021

"Estamos ubicados en un lugar ideal, donde puede ver diferentes características similares en muchos aspectos a las características encontradas por Spirit, Opportunity y Curiosity en sus sitios de aterrizaje", dijo en un comunicado Jim Bell dela Escuela de Exploración de la Tierra y el Espacio de la Universidad Estatal de Arizona, investigador principal del instrumento.