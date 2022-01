Para hacer las cosas bien, no hay que ser ni sordos ni mudos

Hola, así es como estamos viendo las cosas que pasan actualmente, te dicen que hay que cuidar el agua, no tirar basura y lo actual, usar cubrebocas, cortarles el elástico cuando lo tiras, y no a la calle, y se hace todo lo contrario. Cómo me llama la atención esa pobre calle de Baja California, detrás de la Unidad Deportiva, es bonita calle, bonita banqueta, hace algunos años era un lugar muy sucio, con salidas por años de aguas negras, por fin la dejaron bonita pero sin un recolector para basura, pero hay una área bonita que dejaron para que cuando llueva, sea para la lluvia y no basura, pero la gente no entiende que la bonita banqueta, no es basurero, afortunadamente es la ruta para algunos camiones de la basura y todos los días muy temprano que pasa, sus trabajadores, que no traen uniforme, y ninguna protección de nada, la recogen dejan muy limpio y se van, pero a la media hora, ya está casi igual de sucio.

Que pena para nuestro Acapulco. Les comunicaré algo que leí de nuestro México. Es un país con poca posibilidad de agua, sin embargo, es el país que más consume y aún así, 9 millones de mexicanos no cuentan con este servicio básico. Se calcula que cada mexicano consume hoy en día, 866 litros de agua diaria, mientras que en el 2012 solo se consumían 280 litros por persona al día. Si esta cifra continúa aumentando, habrá graves consecuencias en los próximos años.

Local Miles de litros de agua se desperdician en La Fábrica

Así que tenemos que ser más cuidadosos con el consumo. Aquí unas sugerencias. Reciclar las descargas de la lavadora, para limpiar pisos, baños, patios. Lavar las verduras en un recipiente y ésa agua es nutritiva para las macetas. Riegue con cubeta y no con la manguera. Cierre la llave cuando se enjabone al bañarse y para lavar tus dientes, utiliza un vasito de agua.

En la lavadora, poner la carga completa y no de a poquito. Todas estas sugerencias son fáciles, solo hay que obedecer las reglas en todo. Cuando llevo niños a algún lado, me gusta pedir a cada quien su vaso, su plato, su cuchara y una servilleta y si tienen la curiosidad para que todo sea personal, con un retazo de tela se les hace a cada quien su bolsita. ¿Bonito verdad? A gozar la vida, a reducir la basura, mandar todo separado y amarrado a la basura. Confiando en que lo harán. Con todo mi respeto.