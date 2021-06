Nuevo Metroid y TLoZ: Breath of the Wild 2, esto fue lo presentado por Nintendo en la E3 2021

Luego de que el año pasado fuera cancelada una de las conferencias más vistas a nivel mundial, la E3 2021 regresó con la encomienda de volver a ocupar su lugar como la presentación de videojuegos por excelencia.

Este año, debido a la pandemia del Covid-19, la conferencia fue realizada completamente digital, por lo que el acceso a las conferencias no estaría limitado y todas transmitidas de manera simultánea.

Te recomendamos: Todos los juegos anunciados y tráilers de Xbox y Bethesda en el E3 2021

Por políticas de Nintendo, tenemos que cancelar el co-stream que teníamos pensado para el #NintendoDirect de #E32021



El comunicado es un tanto ambiguo pero no nos vamos a arriesgar.



Grabaremos podcast reaccionando en vivo a los anuncios.



Qué mal lo están haciendo, @Nintendo https://t.co/CI7fF3AL3f — Push The Button (@PT_Button) June 15, 2021

No obstante, la polémica surgió cuando una hora antes de que comenzara la transmisión, Nintendo anunció la prohibición de la retransmisión de su presentación en cualquier canal, lo que obviamente generó molestia a más de uno, principalmente a los streamers... de hecho la prohibición se hizo del conocimiento de todos cuando la cuenta de Twitch lo confirmó.

Nintendo tweeted from their official account that co-streaming today’s event is not allowed, differing from years past. While /twitchgaming has permission to air the show, we won’t be airing the event because all creators can’t co-stream. https://t.co/Cx7kNsIIdJ — Twitch (@Twitch) June 15, 2021

El día de hoy, casi en el cierre de presentaciones fue el turno de Nintendo, creando gran expectativa por las presentaciones de los juegos que han causado revuelo en la comunidad gamer y por la posible presentación de la Switch Pro:

Pero si te perdiste la presentación, aquí te dejamos todo lo presentado el día de hoy por Nintendo:

Life is Strange

Tres nuevos juegos de Life is Strange estarán llegando a la Nintendo Switch; los dos primeros serán un paquete de colección remasterizada de las dos primeras versiones de la saga, mientras que el tercero será un nuevo episodio que será lanzado el 10 de septiembre de este año.

Super Monkey Ball Banana Mania

Aprovechando el 20 aniversario de la franquicia, Monkey Ball tendrá un nuevo juego con cerca de 300 niveles de todos los juegos previos que han sido lanzados. El juego estará disponible el 5 de octubre de este año.

Kazuya llega a Super Smash Bros.

El puño de acero de la oscuridad llega directamente de la saga de Tekken, para luchar en el juego más frenético de toda la historia de los videojuegos, Kazuya llegará a Super Smash Bros Ultimate y como es habitual, Masahiro Sakurai será el encargado de su presentación el próximo 28 de junio.

Mario Party Superstars

Un juego que está diseñado para que todas las amistades saquen su lado más competitivo llegará a la Nintendo Switch el próximo 29 de octubre y según mostraron en el tráiler, habrá tableros y minijuegos inspirados en los juegos que salieron para el Nintendo 64.

WarioWare: Get It Together!

Directamente de la compañía del antihéroe y rival de Mario, Wario regresa con un nuevo juego lleno de minijuegos muy a su estilo. Podrás jugarlo solo o en modo cooperativo el próximo 9 de octubre.

Shin Megami Tensei V

El nuevo juego de la franquicia oscura llegará de forma exclusiva para el Nintendo Switch el próximo 12 de noviembre. Sin más, te dejamos con el tráiler:

Danganronpa

Si no estás familiarizado con esa serie, deberías darle una oportunidad. El juego no tiene una fecha de salida confirmada aún, sólo que será este año cuando vea la luz.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp

El que podría ser la sorpresa de la presentación, un viejo conocido de la comunidad nintendera, Advance Wars está de regreso para Nintendo Switch y será lanzado el próximo 3 de diciembre.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

El más esperado de todos, la secuela de uno de los mejores juegos de los últimos 5 años... no diremos más y te dejaremos con el tráiler:

Metroid Dread

Un nuevo juego de la saga Metroid estará disponible el 8 de octubre... una de las sorpresas de la presentación que contará una nueva historia de Samus Aran y llegará con una edición de colección y nuevos amiibos.

This #MetroidDread Special Edition will also be available!



Includes:

✔️ Physical game

✔️ SteelBook case

✔️ 190-page artbook

✔️ Holographic art cards pic.twitter.com/31g2enLKiw — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) June 15, 2021

¿Te agradó la presentación? pese a toda la polémica generada momentos antes de comenzar la presentación.

La presentación continuó con la presentación del Threehouse donde por tres horas continuas mostrarán el gameplay de algunos de los juegos presentados.