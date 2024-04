Nuevas generaciones se privan de un libro por la lectura digital

Las nuevas generaciones que se han formado de la mano de aparatos tecnológicos están privadas del placer que representa leer un libro, porque un libro es algo muy personal, que te brinda información, acompañamiento, con el que te interrelacionas, además de que es permanente y no desechable como todo lo que es tecnología, señaló el "lector de historia" Ricardo Infante Padilla.

Infante Padilla odia que le digan que es historiador, asegura que se ha catalogado como lector de historia por su afición a la lectura que le fue inculcada desde niño; "a mí me enriqueció desde niño un montón de lecturas que tenía y que hoy prácticamente ya no existen, no existen porque ya la costumbre de leer pues ha desaparecido para para los jóvenes".

Insistió en que para las nuevas generaciones la lectura se realiza en instrumentos digitales, algo que para él es muy difícil, "y supongo que para mucha otra gente de mi edad es complicado porque estar leyendo en una pantalla, en un teléfono cosas es muy difícil. Yo veo el libro como un objeto personal de aquellos que nos interesa el conocimiento. Yo te lo digo porque para mí el libro es algo que no necesita energía, no necesita pilas".

Indicó que los libros tienen mucho tiempo en el mundo, desde que Gutenberg tuvo la idea de crear un sistema que facilitó la impresión de libros estos se hicieron populares, pero mucho antes los libros ya existían, y eran un material muy preciado porque se pagaba escribas para que lo hicieran y los productos eran muy valiosos, hoy los libros siguen siendo una fuente importante de consulta porque lo que se puede subir a medios digitales es muy limitado, comparado con lo que se puede tener en un libro.

Lea también: Melesio publica su libro de poemas guerrerenses

Además de que el pasar la vida frente a una computadora, a un celular o tableta, en poco tiempo causará un daño a los ojos, algo que los libros no hacen; "además de que todos sabemos que la tecnología es desechable lo que hoy es una supercomputadora en algún tiempo será un aparato obsoleto sin actualizaciones, con fallas y tendrá que pasar al olvido, mientras que un libro si se le da un poco de cariño y mantenimiento es un compañero para siempre".

Ricardo Infante tiene en su casa una biblioteca con más de tres mil ejemplares de libros entre ellos el más antiguo es del año mil 600, asegura que no sabe cuántos libros ha leído porque muchos solo los ha utilizado de manera parcial buscando alguna parte específica que le interese, "en lo personal me gusta la historia y es lo que busco libros de historia".

Resaltó que el estado de Guerrero es uno de los que más influyeron para la creación del país que hoy tenemos, sin embargo su población es apática a conocer esta historia, porque le tiene miedo a los libros.

Crear círculos de lectura para jóvenes

Ante la crisis de lectores que existen hoy es necesario iniciar una ruta para recuperar el gusto por la lectura de los jóvenes y niños, y como se puede hacer eso, es fácil, se tiene que crear círculos de lectura, es decir un espacio en el que de manera programada se llame a los jóvenes a escuchar la lectura de 10 páginas de un libro y a la siguiente sesión tras 10 páginas, verán que cuando se terminen de leer esas 10 páginas querrán que le sigas porque ya estarán inmersos en la lectura.

"Tienes que enseñarle lo bello de lo que le quieres enseñar nos vamos a sentar a escuchar a gentes que lean correctamente, que sepan respetar la puntuación, que pronuncien bien y vamos a escuchar y que vean que interesante qué bonita es la literatura, pero lo mismo puede ser con la historia. Lo mismo puedes hacer con todos los temas".

Así poco a poco se puede ir avanzando en crear nuevos lectores, esto lo tiene que hacer por obligación las autoridades educativas y por pasión a quienes les gusta disfrutar de un libro.

Doble Vía "Piter Café", singular rincón que conjunta arte, cultura y tradición

"Con un libro sentirnos en un ambiente muy íntimo, cosa que no tienen los aparatos electrónicos por muy sofisticados que sean pues hay una relación muy fría con ellos, el libro hasta te atreves a subrayarlo, a ponerle notas, o lo que tú quieras, pero es una especie de relación de amistad".

Día Internacional del Libro

El Día Internacional del Libro se estableció en el año 1926 y se determinó que se celebrará el 23 de abril, día en que fallecieron Cervantes, Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega, y en honor a ellos se estableció esta conmemoración reconocida por la Unesco como un homenaje mundial al libro y sus autores y promover la lectura de libros en el mundo.