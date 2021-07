Nueva edición de "Ghost of Tsushima" llegará a PS4 y PS5

Sony Interactive Entertainment (SIE) ha anunciado que la nueva edición de "Ghost of Tsushima", su exitoso videojuego exclusivo inspirado en el último samurái del Japón feudal, saldrá a la venta el 20 de agosto tanto para PS4, plataforma en la que se lanzó por primera vez el año pasado, como para PS5.



"Ghost of Tsushima: Director's Cut" incluirá todo el contenido del juego hasta la fecha, junto con una espectacular expansión: "Iki Island", una nueva historia complementaria en la que Jin Sakai recorrerá este desconocido escenario para investigar los rumores de la presencia del ejército mongol y donde tendrá que revivir momentos traumáticos de su pasado, informa SIE en un comunicado.

La aventura de Jin Sakai apenas empieza. Ghost of Tsushima Director’s Cut llegará a PS5 y PS4 el próximo mes con nuevas características y contenido. Resérvenlo ya. https://t.co/z9jw9xIHCc pic.twitter.com/1hlmQRaXav — PlayStation Latam (@PlayStation_LA) July 5, 2021



Además de la historia, de la que próximamente se revelarán nuevos detalles, "Iki Island" también ofrecerá nuevos entornos para explorar, una nueva armadura para Jin y su caballo, nuevos minijuegos, técnicas y tipos de enemigos.



Otra de las novedades serán las notables mejoras que ofrece la consola de nueva generación de Sony, la PS5.

Ghost of Tsushima Director’s Cut gallops onto PS5 and PS4 August 20. Jin’s journey expands onto Iki Island with a new story and gameplay. Learn full details, including new PS5 features: https://t.co/4COFzLjK4c pic.twitter.com/IBBOeMN1lU — PlayStation (@PlayStation) July 2, 2021



Entre ellas, una resolución 4K que tratará de alcanzar los 60 fotogramas por segundo, la sincronización labial para las voces en japonés, algo que Sony ha podido incluir en esta versión gracias "a la capacidad de PS5 de renderizar cinemáticas a tiempo real", además del aprovechamiento de la vibración háptica del mando "Dual Sense" que permitirá menos tiempos de carga y mejoras en el sonido 3D.

Un juego de aventura y mundo abierto en el que el jugador se meterá en la piel de un auténtico samurái que saldrá a la venta el próximo 20 de agosto, aunque los que ya tengan la primera edición podrán actualizarla a un precio más económico a través de la "store" de PlayStation.









