¡No es broma! En el 2027 inaugurarán hotel espacial

Parece que la espera ha terminado y al fin una persona común podrá viajar al espacio para hospedarse en un hotel en órbita, tal es el caso del proyecto Voyager Station, que iniciará en 2025 para que el primer turista espacial lo visite en 2027, según lo anunciaron la Orbirtal Assembly Corporation y The Gateway Foundation.

El complejo contará en sus instalaciones con restaurantes, un cine, spa y salas de reunión para 400 personas, además de un gimnasio, cocina, bares, salas de observación, salas de conciertos y bibliotecas. Doble Vía Encuentran Abeja "enmascarada" en Australia

“Se aprovecharán tecnologías del espacio y las comodidades de la Tierra para crear una experiencia única sin precedentes en la historia”, afirman sus desarrolladores.

La estación turística espacial tendrá una arquitectura en forma circular, para que al girar genere gravedad artificial similar a la superficie de la Luna.

Las suites serán una serie de 24 cápsulas unidas al exterior del anillo giratorio, y darán una vuelta alrededor de la Tierra cada 90 minutos.

Podrás hacer tu reservación hasta por una semana o por un mes, incluso tendrás la opción de comprarla como casa de vacaciones. Se considera que cada habitación tenga a una extensión de 30 m2, mientras que las villas de lujo tendrán un espacio de 500 m2 y podrán recibir hasta 16 personas. Company plans to start building private Voyager space station with artificial gravity in 2025 https://t.co/DU3021C0uu pic.twitter.com/9D31X823Yy — SPACE.com (@SPACEdotcom) February 25, 2021