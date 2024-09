Niña y Chaparro, damnificados peludos que llegaron al albergue

La noche del miércoles fueron avisados, “la presa está a su máxima capacidad y va a empezar a meter mucha agua al río, por ello tendrán que abandonar sus hogares”, doña Victoria Bello no lo pensó dos veces tomó a la Niña y al Chaparro y se fue al albergue, allá su hijo le avisó que el agua en la casa ya supera un metro.

La Niña y el Chaparro son dos perros de compañía que habitan con la mujer, una casa en la colonia Hermenegildo Galeana y se fueron al albergue junto con su dueño, ahí recibieron alimento y un espacio seco para pasar los días que dure la contingencia.

Los responsables del albergue indicaron que tienen albergados 6 perros que han llegado al junto con sus dueños y por el momento les está generando un problema porque no tienen un espacio acondicionado en el que puedan estar los animalitos y no se pueden tener con toda la población de damnificados pues no todos están acostumbrados a estar con ellos.

También se les ha hecho un llamado a los propietarios para que estén muy al pendiente de sus animalitos y mantengan limpio el espacio donde se pueden quedar “ya se nos hizo del baño uno y se tiene que limpiar de inmediato para que no contamine el espacio”.

Chaparro es un Chihuahua que actualmente tiene un año y seis meses de edad, es sumamente aprensivo y lo único que busca es tener la mano de su dueña sobre su cabeza, estando así él estará tranquilo y sin ruido.

La Niña y el Chaparro son dos perros de compañía que llegaron junto con su dueña a un albergue en Chilpancingo. /Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco.

Niña es más joven tiene siete meses de edad y es de raza grande, su dueña indica que se la regalaron y no sabe bien que raza es, “creo que es cruzada, yo la adopté porque me gustó y se ha convertido en mi compañera en la casa”.

Doña Victoria señaló que tiene tres hijos pero ya están casados, por ello sus únicos compañeros de tiempo completo son el Chaparro y la Niña, “el problema que tengo es que el Chaparro es muy celosos, cuando acaricio a la niña se altera y se pone a ladrar”.

Finalmente expresó que no sabe que le depare el destino después de estas lluvias torrenciales, no sabe como va a quedar su casa que es la tercera vez que se inunda pero una cosa está seguirá lo que tenga que hacer será siempre acompañada de sus dos fieles compañeros.

Albergue Lleno

De acuerdo con la administradora del albergue que se instaló en las canchas de la Universidad Autónoma de Guerrero en este momento se tiene más de 200 personas damnificadas, a las que se les ofrece un espacio para poder dormir, y mantenerse a salvo, asimismo se les proporcionan tres alimentos diarios.

Indicó que por el momento este espacio se encuentra saturado por lo que se van a abrir otros espacios dentro de la misma unidad deportiva de la UAGro y en Seguridad Pública del municipio.

“Todas las personas que lo requieran tendrán un espacio, ya sea aquí o en otro lugar pero a nadie se le dejará en riesgo”.