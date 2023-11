Navidad no ilusiona a porteños; arrinconan pinos tras saqueos

Casi arrinconado, a unos dos metros de la esquina se muestra el pino de Navidad en la saqueada tienda Chedarui de Diamante. La llegada del niño Dios está próxima, a 38 días.

El establecimiento, abrió hace unos días, pero solo venden algunas mercancías, lo esencial de la canasta básica, aún no se abre al 100 por ciento luego de que ciudadanos cargaron con todo a sus hogares destruidos.

En la parte alta de un pequeño estante, acompañado por algunos Santa Claus, renos y pocas estrellas rojas, lo podrás encontrar.

Casi para no olvidar que viene la Navidad, lo ubicaron como para no perder la tradición, pero, la fecha no será la misma tras el paso de Otis.

Por los precios, seguramente se quedarán en la tienda. / Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco

Pero al ver el precio de los pinos, en estos momentos de austeridad, te quita las ganas de comprar.

Un pino de material sintético, que está todo desgreñado como si le hubiera pasado el huracán Otis, tiene un costo de 900 y otro en casi 2 mil 799 pesos.

Pero tendrás que buscar las esferas y foquitos en otro lado porque aquí hasta eso fue saqueado.

En la mayoría de las casas de los acapulqueños está en duda colocar el pino cargado de esferas, con grandes listones y un sinfin de luces multicolores.