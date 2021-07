Música de Final Fantasy hasta Monster Hunter suena en ceremonia de inauguración de Tokyo 2020

La ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 tuvo algo especial para los amantes de la cultura geek, sobre todo para los gamers.

Concretamente en el aspecto musical, a diferencia de inauguraciones de años anteriores, la música no tuvo una relación con la música clásica convencional, este año se trató de soundtracks de videojuegos… y a más de uno le enchinó la piel.

¿Te la perdiste? revive aquí la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020

Desde Dragon Quest hasta Sonic The Hedgehog; durante la pasarela de las delegaciones divididas por naciones se pudo escuchar el tema de Frog de Chrono Trigger, Proof of a Hero de Monster Hunter… lo mejor fue escuchar la fanfarria de victoria de Final Fantasy. ¡SALE MÉXICO! 😍



La delegación mexicana, encabezada por @GabyLopezGOLF y @Rommel_Pacheco desfila en la #CeremoniaDeApertura de los #JuegosOlimpicos



🔴 #EnVivo 👉 https://t.co/OfIGCHE1Si pic.twitter.com/WyQbQkj6NT — Esto en Línea (@estoenlinea) July 23, 2021

Redes al rescate

De entrada, algunos comentaristas de las televisoras nacionales no identificaron las melodías que sonaban en la pasarela, pero gracias a la comunidad gamer, se develó el origen de la música.

Concretamente desde que comenzó la pasarela, en Twitter comenzó a ser tendencia algunos videojuegos que eran identificados con la música. TOKYO OLYMPICS 2020 OPENING CEREMONY VIDEO GAME MUSIC LIST #Tokyo2020 pic.twitter.com/9DPuHDyjEc — ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) July 23, 2021

Aquí te compartimos algunos de los tuits compartidos por los usuarios.

Fan de las olimpiadas de tokyo desde ya, por poner canciones de videojuegos mientras entran todos — Pepe (@joseayalajab) July 23, 2021

Distopía es una inauguración de Juegos Olímpicos en Tokyo con el estadio absolutamente vacío y con bandas sonoras de videojuegos a topísimo de volumen. — Sara Labalestra (@RitaBlve) July 23, 2021

Finally something good about the Olympics! Proof of a Hero ^^ pic.twitter.com/JOfNyTVD5A — Gaijinhunter (@aevanko) July 23, 2021

FINAL FANTASY MAIN THEME PLAYING I AM LITERALLY CRYING RIGHT NOW THIS IS TOO EPIC 😭😭😭 #Tokyo2020 pic.twitter.com/BTNO7A4XA5 — ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) July 23, 2021

Durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de #Tokyo2020 se dejaron escuchar algunos temas de música de videojuegos, incluidos Dragon Quest, Final Fantasy, Chrono Trigger, Kingdom Hearts, NieR y muchos más 😍🎮👾 pic.twitter.com/vzTs7IQC2X — Adrián 🦂 (@ElAlacrancillo_) July 23, 2021

Los más identificados

Seguramente también tú identificaste alguna de las canciones que se escucharon durante el evento, aquí te dejamos algunos de los que más resonaron en las redes:





Victory Fanfarre - Final Fantasy

Proof of a Hero - Monster Hunter

Gradius Nemesis

Roto - Dragon Quest XI