Mundotaku | Animes, manga y webtoons, ¿qué ver este 2023?

Comenzamos el año 2023 y ya nos saboreamos la llegada de nuevos animes, por lo que en la primera edición de Mundotaku les presentaremos algunos de los más esperados y consideramos que no pueden faltar en nuestra lista de recomendados.

Jigokuraku o Hell’s Paradise

Mejor conocida como Hell’s Paradise, la obra escrita e ilustrada por Yūji Kaku es una de las más esperadas por los fans del anime, pues llegará con muy buenas críticas como respaldo, que si bien, no siempre es bueno tener tantas expectativas, ayuda.

La historia nos centra en Gabimaru, un ninja conocido por ser frío y muy fuerte, sin embargo, el amor por su esposa lo ha vuelto cada vez más ajeno a esa vida, razón por la cual es traicionado y mandando a ejecución.

La obra escrita e ilustrada por Yūji Kaku es una de las más esperadas por los fans del anime / Foto: Cortesía | @jplus_jigokurak

Sin embargo, al ver su fuerza, la verdugo Yamada Asaemon le propone perdonarle la vida si acepta ir a una expedición a una isla al Sur de Japón, la cual alberga peligros desconocidos, y encontrar el llamado elixir de la vida.

El manga comenzó su publicación en 2018 en el sitio web Shōnen Jump Plus de la editorial Shūeisha, dejando un último tomó en 2021 con un total de 13 volúmenes.

Recordemos que fue durante el evento Jump Festa 2023 cuando se reveló que la adaptación animada llegará para el mes de abril en Japón y llegará a Latinoamérica a través de la plataforma especializada Crunchyroll, según lo publicado por el sitio oficial.

Anime "#HellsParadise"

First PV with the main cast members' voices!



🔗 https://t.co/Uu7FTkSuRS



Streaming on Netflix and Crunchyroll from April 2023!

* For detailed territories please refer to each platform's official website.#hellsparadise #jigokuraku #地獄楽 #MAPPA pic.twitter.com/0S7dhePJXl — Hell's Paradise EN (@HellsParadiseEN) December 18, 2022

La animación será traída por el Estudio Mappa bajo la dirección de Kaori Makita (“Shingeki no Kyojin: The Final Season”, “Yuri!!! on Ice”) con guión de Akira Kindaichi.

Solo Leveling

Si bien el mundo del Webtoon ha ganado bastante popularidad, siguen siendo pocas las obras que llegan a trascender de manera tan abrupta en la industria que consiguen adaptaciones animadas en tierras niponas, algo que algunas compañías de streaming han comenzado a apoyar.

Para este 2023, se espera la llegada de una adaptación animada de la webnovel y webtoon coreano Solo Leveling, escrita por Chugong e ilustrado por Dubu; el anime llega bajo A-1 Pictures y siendo licenciada por Crunchyroll.

El proyecto se encuentra dirigido por Shunsuke Nakashige (Sword Art Online, Re:ZERO —Starting Life in Another World—, Darling in the Franxx), mientras que Noboru Kimura (Kemono Jihen, Amaim Warrior at the Borderline) como guionista, Hiroyuki Sawano en la música y Tomoko Sudo a cargo del diseño de personajes (Sword Art Online).

Jinwoo's about to become stronger than anyone ever imagined possible.



Solo Leveling is coming to Crunchyroll in 2023! #AX2022



🗡 MORE: https://t.co/P3bUxSuHMU pic.twitter.com/DgBY5TcvzW — Solo Leveling (@sololeveling_en) July 3, 2022

Solo Leveling ha gozado de una gran popularidad en la plataforma de webtoon y se unirá a la lista de historias de este estilo por las cuales apuesta Crunchyroll.

Si aún no sabes de qué va, nos presenta la historia de Sung Jinwoo, un cazador del nivel más bajo de la Asociación de Cazadores e incluso le conocen como el “más débil”.

Sin embargo, en una de sus misiones categorizadas dentro del rango bajo, él y su grupo terminan en una mazmorra que pondrá en peligro sus vidas.

Oshi no Ko

Cuando en el mes de abril del 2020 se estrenó el primer capítulo de la nueva obra del mangaka Aka Akasaka (conocido por Kaguya-sama wa Kokurasetai: Tensai-tachi no Ren'ai Zunōsen o Kaguya-sama: Love Is War para los cuates) se esperaba que fuera un éxito como su antecesor y no fue un error.

“Oshi no Ko”, es una mirada distinta de cómo es el mundo de las idols en Japón / Foto: Cortesía | @K1ra_6251

Oshi no Ko es una mirada distinta de cómo es el mundo de las idols en Japón, una de las industrias que más dinero mueve y donde no todo lo que brilla es oro para las jóvenes que aspiran a verse sobre un escenario.

Escrito por Akasaka e ilustrado por Mengo Yokoyari, el manga ha tenido buen recibimiento tanto por la crítica de aquel país como los lectores y tras su anunció el año pasado de una adaptación animada, fue la quinta más buscada de la convención AnimeJapan 2022.

Desde su primera publicación en 2020 en la revista Shūkan Young Jump de Shūeisha, cuenta con 9 volúmenes (hasta el momento), siendo uno de los seinen más leídos.

La animación correrá a cargo del estudio Doga Kobo bajó la dirección de Daisuke Hiramaki (Watashi ni Tenshi ga Maiorita!, Koisuru Asteroid), Jin Tanaka (Tokyo Ghoul, Maou Gakuin no Futekigousha, Yesterday wo Utatte) en el guión y Kanna Hirayama (Kanojo, Okarishimasu, Selection Project) en la animación y se estrenará en el mes de abril con un primer episodio de 90 minutos de duración.

Goblin Slayer y más

Por último, daremos una mención rápido (pero no menos importante) a los animes que continúan con segundas y terceras temporadas:

Goblin Slayer vuelve con más sangre, mazmorras y goblins para este 2023 con el estudio LidenFilms, según lo presentado en el GA Fes 2023, así como en el sitio web oficial del anime, aunque no se confirmó fecha en concretó.

Después del gran éxito de Jujutsu Kaisen y Jujutsu Kaisen 0, MAPPA vuelve a tomar la batuta con una segunda entrega que llegará en el mes de julio dentro de la temporada de verano, donde se conocerá un poco más sobre el pasado del buen Gojo (gritos y aplausos por todos lados).

Kimetsu no Yaiba llegará en el mes de abril con su esperada tercera temporada, mientras que (el ya mítico) Shingeki no Kyojin tendrá la tercera parte de su final (Cuarta temporada: Parte 3) para el mes de marzo.

Publicado originalmente en El Sol de Hermosillo