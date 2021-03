Microsoft podría gastar una millonada en la compra de Discord

En el entorno de las comunidades de videojuegos la marca Discord se ha posicionado como la dominante, es un punto de reunión para hablar y comentar en torno a una temática específica, además de hablar mientras se juega; sin duda es una excelente unión entre streamers y sus seguidores.

De ahí que las grandes empresas tecnológicas tengan interés en Discord por su gran potencial a futuro. Sin embargo, algunas versiones indican que próximamente saldrá a bolsa, por ello la compra de la empresa parece bastante probable. Doble Vía ¡Bienvenidos! Xbox recibe oficialmente a Bethesda

Según Bloomberg, nada más y nada menos que Microsoft está muy interesada en la adquisición de Discord, y con ello darle un gran impulso a Xbox con el lanzamiento de las series X, más ahora con la reciente compra de Bethesda. Cuánto tiempo tomará para que Discord pierda el brillo.... pic.twitter.com/hh8VL14HP1 — Edgar Hernández (@Burrox5) March 23, 2021

El gigante estaría dispuesto a desembolsar la nada despreciable cantidad de 10 mil millones de dólares, la operación cobra mucho sentido ya que la desarrolladora de Windows prosigue con el cambio de su modelo de negocio de videojuegos, orientándolo más hacia el software y los servicios. Microsoft compra discord y es tipo pic.twitter.com/qkzU119wpl — Shingeki No Coge (@cindoreano) March 23, 2021