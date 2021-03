"Lucy" nuestra antepasada australopiteca aparece con nuevo rostro

El rostro de ‘Lucy’, la famosa hembra de australopiteco más conocida que los arqueólogos desenterraron en 1974, en Etiopía, ha sido reconstruido por científicos, desafiando los modelos visuales existentes hasta ahora.

Los especialistas también recrearon la posible apariencia del “Niño de Taung”, un homínido de 2,8 millones de años que murió a los tres o cuatro años de edad y cuyos restos fueron encontrados en Sudáfrica.

Los científicos explicaron porqué decidieron representar los rostros de esa manera y las razones por las que el color de piel cambia en ambas imágenes.

Método para darles nuevo rostro

El estudio fue compartido en la revista Frontiers in Ecology and Evolution a finales de febrero, donde mencionan que no se dispone “de un método empírico para reconstruir de forma fiable las concentraciones de melanina epidérmica en los australopitecos“.

En el caso del “Niño de Taung”, su piel se reconstruyó para que pareciera similar al Homo Sapiens moderno nativo del sur de África, indicaron los investigadores, explicando una relación entre el color de la piel y la latitud.