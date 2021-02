Los juegos más recientes de Super NES y NES llegan a Nintendo Switch Online

Si estás en busca de juegos clásicos en Nintendo Switch Online, existe una amplia gama de títulos de Super NES y NES, donde se incluyen entregas como Super Mario World, Super Metroid y The Legend of Zelda: A Link to the Past.

Para nuestro beneficio Nintendo agregó 4 juegos a la lista, aquí te decimos cuáles son.

Doomsday Warrior

Esta entrega se centra en la historia de un brujo que tiene la ayuda de siete guerreros para conquistar el mundo, pero uno de los integrantes del grupo se rebela y lucha contra sus antiguos compañeros, tomando el nombre de Doomsday Warrior.

Cortesía | Nintendo

Psycho Dream

La trama principal de este juego tiene como protagonista a Sayaka, quien no vuelve tras ingresar a un mundo virtual llamado “D-Movie”, los demás integrantes de la aventura son Ryo y Maria y deben participar en un aterrador juego llamado "Legend of the Fallen Capital" para rescatara Sayaka y regresarla a la realidad.

Cortesía | Nintendo

Prehistorik Man

Este videojuego nos introduce al mundo de Sam, quien vive en una aldea con escasos recursos y donde la comida fue robada por dinosaurios,por lo tanto debe reunir tantos huesos como sea posible para intercambiarlo por alimentos. El héroe de esta historia deberá utilizar distintas armas, vehículos y estilos de ataque.

Cortesía | Nintendo

Fire ‘n Ice

Cuando Dana se iniciaba como mago en la isla de Coolmint, aparecieron unas terribles llamas para amenazar su mundo, por ello la Reina delas Hadas Invernales la eligió para defender su hogar del malvado hechicero Druidle. El personaje deberá golpear el fuego con hielo para lograr su objetivo. Un detalle a destacar es que el juego cuenta con modo de edición, así que podrás crear tus propias aventuras.

Cortesía | Nintendo

Sobre Nintendo Switch Online

Con una cuenta de Nintendo Switch, además de poder ingresara una colección de más de 90 entregas de NES, también puedes jugar rondas en línea en títulos compatibles, guardar tus datos, usar el chat de voz y obtener ofertas especiales.