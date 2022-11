Los animales nos ponen lecciones que tenemos que aprender

Hola, así es como me encanta observar la conducta de los animales. Igual que antes, los padres nos ponían a observar y ayudar en todo lo que se hacía en la casa, en la limpieza, en barrer, en regar las plantas, en lavar la ropa, en aprender a hacer la comida. Pero ahora me da tristeza ver cómo los padres, a sus hijos, desde bebés, les dan un aparato moderno, a un niño que todavía no se sabe ni bañar solo y ni se sabe vestir tampoco y que ya son éllos los que dan las órdenes en la casa y más cuando desde pequeñitos, ya no conviven con los padres, porque desde los 40 días son internados en una guardería, donde no son hijos de nadie, no aprenden de nadie, ni quien los arrulle con sus canciones y así nacen sin respeto a nadie. Ya cuando llegan a la casa real, lo moderno es que ya nadie habla, todos con los modernos aparatos. Yo a mi primera hija, le puse una nana para que la cuidara, porque el papá trabajaba y yo también. (Ella empezó a hablar a los 6 meses) y un día que llegué a la casa, le dije: "Vente mamá" y me dijo: "Tú no mamá, ella mamá" (O sea la nana) y la abrazó. Al otro día renuncié al trabajo y empecé a hacer de todo, como hacía mi mamá y como estábamos construyendo la casa, la hacíamos hasta de albañiles, pero a mis hijos, NUNCA LOS DEJÉ SOLOS JAMÁS Y LES INCULQUE LO QUE MI PADRE ME INCULCÓ A MI.

Que me lo leía mi mamá todos los días, ya que me lo dijo cuando yo tenía 5 años. "Orden, disciplina, respeto, obediencia y cumplir siempre con lo que yo prometiera. Hacíamos panes, pasteles, pays, galletas y ellos eran mis ayudantes, les abrí a cada uno su cuenta en el banco ya que cada semana les pagaba por su gran ayuda. Así aprendieron y yo también aprendí que la responsabilidad no es de una guardería, es de los padres. Claro, en agradecimiento los llevaba los días domingos a donde quisieran, les encantaba ir al río del kilómetro 30 ya que cumplían con las cosas de la casa, con lavar su ropa y lo principal, cumplir con todo lo que les dejaban en la escuela, que era super estricta. Por eso, cuando tengo la oportunidad de convivir con los niños, lo primero que les digo. "NO CELULAR" y los traslado a otro mundo bello y desconocido para ellos.

Con todo mi amor y respeto, para todos los niños y para los papás que me los prestan, que nos acompañan, pero con mis reglas.