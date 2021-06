Loki episodio 1x03 - “Lamentis”

El tercer episodio de la serie más buscada hasta ahora de la plataforma Disney+ muestra las intenciones y origen de la variante de Loki, cuyo nombre finalmente ha sido debelado y parece ser una vieja cara conocida del dios asgardiano.

La acción toma curso exactamente donde quedó en el episodio anterior, ambos Lokis salen del portal del tiempo para regresar a las oficinas de la AVT.

Ahí, la variante comienza a atacar a todos los agentes para llegar a su destino final, el elevador de puerta dorada que aparentemente podría llevar directo a donde se encuentran los tres guardianes del tiempo.

Previo a ello, la variante se entera de cómo rastrearlos indagando en la mente de la agente que secuestró en el episodio anterior, si aún no has leído nuestros resúmenes, da click en la liga de abajo para leer el resumen del capítulo anterior.

Alerta Spoiler

Una vez con la información obtenida a través del control de la mente, la variante se dirige a atacar de frente a la AVT, pero para su sorpresa ocurren dos cosas que no contemplaba: sus poderes no sirven en la agencia y Loki aparece detrás de ella para detenerla.

Justo cuando la variante esta en la antesala del elevador dorado, aparece Loki para detenerla y preguntarle por sus intenciones y ambiciones… por lo que comienzan a luchar, mostrando una similitud en sus habilidades.

En el clímax de la lucha aparece Renslayer con dos escoltas, mientras la variante y Loki se encontraban en el suelo; para la jueza, era la oportunidad de eliminar a las dos variantes, por lo que Loki activa un portal del tiempo para escapar de la inminente muerte, pero hacía un destino desconocido.

Una vez fuera del portal, la variante y Loki aparecen en un planeta desconocido, al menos hasta que el primer meteoro cae cerca de ellos, hasta ese momento se dan cuenta que se encuentran en el planeta Lamentis-1, uno que está cerca de extinguirse debido a la colisión contra una luna.

Una vez en el lugar, ambos deciden encontrar una fuente de poder capaz de restaurar la energía del dispositivo que los trasladó, por lo que escapan a la casa más cercana esquivando todos los meteoritos que caen del cielo.

A partir de aquí, comienza una tensión sexual entre los dos Lokis, cuyo interés del original por la variante comienza a partir de su “necesidad” de resolver todo a los golpes.

Los dos Lokis encontraron a una anciana dentro de una casa, el resto había sido abandonada ante la inminente destrucción del planeta, es ahí donde se revela la naturaleza de ambos dioses asgardianos para resolver los problemas; luego de intentar robar energía a la anciana, esta con un cañón les dispara de tal suerte que ambos salen volando... estos revelan sus intenciones, por lo que la anciana les dice dónde pueden hallar la nave que pudiera restaurar la energía del TemPad.