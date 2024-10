¿Lo recuerdas? El Chispa, pionero de los centros de videojuegos

A lo largo de años el puerto de Acapulco tuvo sus mejores espacios de diversión y entretenimiento, fue El Chispa o El Espacial, que fue considerado el centro de “onda” de los niños y jóvenes para jugar por horas las “maquinitas”.

Fue en los años ochenta que el destino de playa estaba en abundancia de turismo extranjero, especialmente de norteamericanos y canadienses que disfrutaban el mar, sol y arena, sobre todo de su magnífica variedad de restaurantes, bares, discotecas y diversidad de atractivos turísticos, sin embargo, desaparecieron con el paso del tiempo.

Este centro de videojuegos Arcade, ubicado en el Zócalo de la ciudad, cerca de un inmenso árbol, fue el santuario de varios niños y jóvenes que iban disfrutar los múltiples juegos de Pac - Man, Super Mario Bros, Tetris, entre otras piezas y juegos, sobre todo era el centro de la convivencia, competencia y deleite de los asistentes que invertir lo poco o mucho de su dinero.

Lee también: Play Enanos vive sólo en la memoria de los chilpancingueños

Para jugar en las máquinas tenías que canjear el dinero en monedas especiales, para disfrutar la variedad de juegos de Arcade, en el que podías pasar horas de diversión interrumpidas.

Con el paso de los años, el establecimiento se mantuvo de generación en generación, sobre todo sin perder su esencia de clásico, donde cambió el catálogo de juegos o las máquinas para el disfrute de los usuarios.

Hoy en día no queda rastro de aquellos centros de diversión. / Foto: Pedro Andalón | El Sol de Acapulco

En los 2000 cambio a nombre de “Rocket”, el cual fue visitado de cientos de niños y jóvenes para disfrutar los juegos, así como bailar en los tableros musicales o retar a tu amigo en una partida de Marvel vs Capcom, Diablo II, Metal Slug, The King of Fighters, Mega Man, entre otros, los cuales mantenían hipnotizado a todo el que entraba.

“Fue un excelente lugar y fue trae muchos recuerdos cuando era adolescente, porque viví en un Acapulco de tranquilidad y mucha diversidad de cosas. Ahora es solamente un recuerdo”, contó Alejandro de 40 años.

Sin duda, fue el lugar que atraía mucha vida al Zócalo de Acapulco, muy aparte de su bello y tradicional kiosco que era admirado por los turistas internacionales y nacionales, que venían a recorrer las calles y atractivos de la ciudad.

Hoy en día, el “Rocket” desapareció en medio de una crisis y caída del atractivo turístico, lo que obligó a bajar las cortinas y acabar un lugar de generaciones que fue visitado por miles de niños y jóvenes.

Actualmente el local, es una pizzería la cual revivió la zona, pero no se compara con “El Chispa”, “Galaxia” o “El Rocket”.