Las Tortugas Ninja regresan a las consolas de nueva generación con Shredder's Revenge

En el mundo pop y geek, una de las historietas que más ha gustado es el de las Tortugas Ninja (Teenage Mutant Ninja Turtles, originalmente en inglés) y el sin fin de mercancía que se ha lanzado para esta franquicia.

Desde ropa hasta crossovers con otros comics como Batman, los Power Rangers o He-Man… pero sin duda el que más ha impactado al mismo nivel que su aparición, fue el videojuego inspirado en sus aventuras.

Lanzado el primero para la NES, es uno de los juegos más difíciles que existen a la fecha (sobre todo si lo deseas completar al 100%) pero no fue hasta que apareció Turtles in Time, cuando la popularidad de las Tortugas Ninja se hizo mundial, al grado de que ese videojuego, era de las maquinitas que debía estar en cualquier salón de arcades.

Ahora, casi 6 años después de su último lanzamiento (un remake de Turtles in Time) las Tortugas Ninja vuelven a la carga en un nuevo juego con un estilo Pixel Art y sin duda se ve lleno de acción.

Con personajes clásicos como Destructor, el maestro Splinter, Bebop y Rocksteady, las tortugas Leonardo, Miguel Ángel, Rafael y Donatello deberán una vez más vencer al Foot Clan para liberar a la ciudad de Nueva York.

Las desarrolladoras son Dotemo y Tribute Games, creadores de juegos como Scott Pilgrim vs The World y Streets of Rage 4; parece que ahora sí, un videojuego de las Tortugas Ninja vuelva a estar entre los más jugados de la industria.