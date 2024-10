Lady Quesadillas agradece a acapulqueños por su búsqueda

Mariela González González, conocida como #LadyQuesadilla, ha vuelto a su trabajo recorriendo las playas de Acapulco vendiendo sus famosas quesadillas, luego de haber sido reportada en redes sociales como desaparecida el sábado 14 de septiembre y vista por ultima vez en playa El Morro.

La joven acapulqueña agradeció a todas las personas que se sumaron a su búsqueda y compartieron su ficha de búsqueda para dar con su paradero.

“Les agradezco a todos, porque todos compartieron mi foto y pusieron un granito de arena para poderme localizar y todo, les agradezco mucho a todos los que me han apoyado. Hay mucha gente que me abraza, se toma fotos conmigo y me dicen que les da gusto verme, gracias, muchas gracias”, externó la comerciante.

Comentó que desafortunadamente a raíz de su localización, personas abusaron de ello, y extorsionaron a su familia, señalando que la tenían en la zona de Caleta, y que la llevarían a otro punto.

“No fue como decían que me había perdido o me habían secuestrado, no me hicieron nada de eso gracias a Dios, si hubo personas que quisieron extorsionar a mi familia diciendo que me tenían secuestrada allá en Caleta”, reveló.

Mariela, comentó que se le apagó el celular y por falla, no podía encenderlo y no avisó a su familia, hecho que generó la alerta de desaparición y extorsión a sus seres queridos.

#LadyQuesadillas la joven vendedora por más de 21 años se ha dedicado al comercio en la playa, ofreciendo a los turistas quesadillas de pescado, papa, queso, frijoles y chorizo.

La comerciante agradece las muestras de solidaridad. / Foto: Abraham Martínez | El Sol de Acapulco

Ella, se hizo viral pues en varios videos difundidos en diferentes plataformas de redes sociales en donde mostraba a los bañistas sus mejores pasos acompañados con gran picardía, además de bailar con la charola en la cabeza de manera sensual, lo que generó que se ganará el cariño de la gente.

Diariamente guisa entre 35 a 40 órdenes de quesadillas, y recorre a partir de las 11 de la mañana las playas de la Condesa a la Diana, de la Diana a Papagayo y algunas veces llega hasta las Hamacas.

Lady Quesadillas inició a vender desde los 11 años, oficio que le enseño su madre y desde entonces dicha labor la realiza casi todos los días.

En estas temporadas bajas, ella acude a los mercados y recorre las principales avenidas del puerto para logra vender lo que gana cuando hay afluencia en las playas, solo que ahí inicia desde las 7 de la mañana.

“Yo le ando buscando en estos días difíciles que los trabajadores de playa vivimos del turismo y no hay ahorita así que le busco y ando por todas las calles”, narró.