La mujer más pequeña del mundo vive en Chilpancingo

Margarita mide aproximadamente medio metro de estatura, y podría tratarse de la mujer más pequeña del mundo, vive en la colonia PRD de Chilpancingo y sobrevive pidiendo limosna en el centro de la capital, además físicamente depende del apoyo de las personas que caminan por la plaza ello porque sus extremidades no están bien desarrolladas y no logra caminar, su movilidad la hace en una carreola de bebé.

De acuerdo con el libro del récord Guinness, el título de la mujer más pequeña del mundo lo tiene la india, Jyoti Amge, quien de acuerdo con los registros mide 62.8 cm, sin embargo la estatura Margarita Gerónimo de Jesús todo indica que es menor a ella.

Margarita Gerónimo de Jesús, es originaria de la comunidad de Monte Alegre perteneciente al municipio de Mochitlán, actualmente cuenta con 56 años de edad, y desde que tenía 20 migró a Chilpancingo para buscar formas de subsistir.

"Hoy saque como 100 pesos pero de ahí tengo que comprar mis pañales", comentó la pequeña mujer quien no es capaz de moverse por sí sola y pide a los transeúntes que la apoyen para trepar en una carreola de bebé, "si puede deme un raid hasta la Superla (una tienda de autoservicio en la que compra su despensa y sus pañales".

Maguito como le dicen sus conocidos con quienes comparte la plaza cívica, sonríe a los transeúntes y muchos sin necesidad de pedírselo pasan a dejar una moneda en el canasto que pone frente a ella.

La pequeña mujer relató que se vino a Chilpancingo hace más de 30 años porque sus padres fallecieron y en Monte Alegre ya no había cómo subsistir, aquí en Chilpancingo vive con una mujer que le permite quedarse en su casa y junto con algunos vecinos caritativos, le ayudan a subsistir, por ejemplo tiene que cambiarle los pañales, ponerla en la cama o acercarle alimentos.

"Ahorita estoy buscando quien pueda apoyarme para conseguir madera y lámina para que me puedan hacer un cuarto", indicó la mujer que todos ya identifican como un ícono del zócalo de Chilpancingo, pues quien camina por el andador que se forma entre el casino del estudiante y el banco Santander sabe que en este lugar se encontrará a la pequeñita Margarita, quien seguramente le regalará una sonrisa al pasar por ahí.

La pequeña mujer relató que se vino a Chilpancingo hace más de 30 años./ Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

Aunque Margarita sea la mujer más pequeña del mundo esta no estará en el libro de récord Guinness a menos que encontrara a alguien que la patrocinara para hacer las gestiones y trámites ante el comité de esa prestigiada institución que tiene su sede en Inglaterra, además de que el lograr un récord Guinness no deja ningún beneficio económico, sería reconocida pero no tendría un premio que le mejore su situación económica que en este momento es muy precaria.

Margarita reveló que en el pasado buscó asistencia en el DIF Guerrero y en ese lugar le ofrecieron estancia en una casa hogar, donde recibiría lo necesario para vivir, como alimentación, ropa y servicio médico, "pero me vine, porque soy una persona que le gusta la libertad, soy muy vaga y me gusta andar en la calle".