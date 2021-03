La feria de videojuegos Gamescom se celebrará en 2021 con un formato híbrido

La feria de videojuegos Gamescom, celebrada en Colonia(Alemania) y la más importante del sector a nivel europeo, ha presentado los planes de su edición de este año 2021, que tendrá un formato híbrido a diferencia del evento digital del año pasado.

La edición híbrida de Gamescom 2021, que tendrá lugar entre los días 25 y 29 de agosto, dispondrá de eventos digitales, pero en esta ocasión contará también con participación física. Doble Vía Fortnite revela cambios y nuevo mapa en la temporada 6 del capítulo 2

"La comunidad y la industria desean la experiencia en el sitio además de una Gamescom digital", incluyendo la posibilidad de probar videojuegos de manera física, como ha asegurado la organización en un comunicado.

El formato híbrido de la feria de videojuegos comprende una área de entretenimiento "diseñada especialmente para reducir la cantidad de visitantes presenciales". También será posible probar videojuegos en persona utilizando un "sistema de gestión de cola digital". #gamescom2021 goes hybrid! 🎉🎉🎉



We are so excited to announce that gamescom 2021 is planned to take place in Cologne as well as online all over the world! Get ready for our on-site entertainment area, new trailers, demos & much more. 💯🔥 https://t.co/gNkmZkj8Sq



Stay tuned!💜 pic.twitter.com/rYHlYvYRDY — gamescom (@gamescom) March 18, 2021

Al mismo tiempo, el espacio digital Gamescom Now volverá a ser, como en la edición de 2020, "el punto de encuentro de los aficionados de los videojuegos de todo el mundo". Se mantienen eventos tradicionales de la feria, como Opening Night Live y Gamescom Studio, así como un área de eSports.

El formato se completa con un "área de negocios expandida" ubicada en el Pabellón 11 del recinto Koelnmesse de la ciudad alemana de Colonia, que convivirá con una nueva plataforma en línea para empresas, 'gamescom biz'.

También ha avisado de que no todos los exhibidores de años anteriores podrán participar por seguridad, y de que el evento será soplo digital de nuevo si la situación de pandemia empeora. El popular presentador Geoff Keighley anuncia que volverá a producir y presentar la ceremonia de apertura de la GamesCom este año.



El evento tendrá lugar el 24 de agosto con un espectacular showcase con sorpresas y novedades, según Geoff.#PS5 pic.twitter.com/SPAq6ZfEB0 — Universo PlayStation (@PlayVerso) March 18, 2021

"Nos esforzamos por hacer posible nuevamente un evento presencial de Gamescom a finales del verano para los fanáticos de los juegos", ha asegurado Felix Falk, director de la Asociación de la industria alemana de videojuego y coorganizador de la feria.