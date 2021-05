La biopic de Cher ya está en marcha

Universal ha dado luz verde a un biopic sobre Cher. Así lo reveló la cantante a través de Twitter este jueves 20 de mayo, mismo día en que celebra su 75 cumpleaños.

"Universal está preparando un biopic con mis amigos Judy Craymer y Gary Goetzman como productores. Ellos han producido las dos películas de Mamma Mia!. Mi querido amigo desde hace cuatro años, el ganador del Oscar Eric Roth, escribirá el guion. Forrest Gump, Ha nacido una estrella, Suspect, por nombrar algunas de sus películas", tuiteó. Doble Vía Habrá película de animación del videojuego de DC Injustice con los creadores de Mortal Kombat

La cinta, que también contará con Cher como productora, todavía no tiene título. Los detalles de la trama se mantienen en secreto, pero Deadline señala que no será un musical en el que los personajes comienzan a cantar de repente como Mamma Mia!, sino que tendrá un tono más parecido a Bohemian Rhapsody.

"Gary y yo estamos encantados de volver a trabajar con Cher y, esta vez, de llevar a la pantalla grande su empoderadora y auténtica odisea de vida. Uno no puede evitar sentirse atraído e inspirado por el talento, la fortaleza, el ingenio único, la calidez y la visión de Cher", dijo Craymer en un comunicado. "Su éxito sin precedentes en el cine musical y la televisión ha inspirado a generaciones. No podríamos estar más felices de contar su historia al público del cine", añadió.

Cher comenzó su carrera musical junto a Sonny Bono, quien posteriormente se convirtió en su marido. I Got You Babe se convirtió en su mayor éxito en los 60, y ya en los 70 dieron el salto a la televisión con The Sonny & Cher Comedy Hour. Se divorciaron en 1975 y Cher comenzó a arrasar en solitario con singles como Gypsys, Tramps & Thieves o Half-Breed. La artista también hizo sus pinitos como actriz y participó en cintas como Silkwood, Máscara o Hechizo de luna, que le valió el Oscar a mejor actriz en 1988.