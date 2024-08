Keylie y su lucha contra la leucemia

Keili Gutiérrez Reyes es una pequeña guerrera de 5 años, a quien le fue detectado hace 24 meses, cáncer en la sangre (leucemia), ella es originaria de Cuautepec municipio de la región de la Costa Chica de Guerrero.

La pequeña además de tener mucha energía para jugar con su hermanita de 7 años con quien también pelea, es quien motiva a su madre a seguir pelando contra esa terrible enfermedad que por momentos se deprime y desespera al ver que la vida de su pequeñita está en riesgo.

“Es ella la que me dice qué cuándo vamos a ir a Acapulco a la casa AMANC, que ya quiere ver a todos. Cuando me ve que ya estoy preparando la maleta se empieza a despedir de todos y dice voy a regresar nos vemos pronto”.

Ella anhela ir a la escuela, sin embargo, por el bajo número de plaquetas que tiene no es recomendable, por su salud, narró su joven madre Paola Reyes Merino de 26 años.

“Si iba a la escuela pero ahorita ya no, porque se podría decir que ya no la quiero llevar porque se me dificulta mucho porque ella se me baja mucho de sus plaquetas de su sangre, ella es A positivo y está muy difícil encontrar su tipo de sangre, más las plaquetas, las plaquetas son muy difíciles y llega un momento que me dicen que está en 14 mil y me dicen que puede morir a causa de eso”.

Fue muy difícil encontrarle el padecimiento ya que en un principio no quería comer y se ponía pálida, no obstante, no se daban cuenta ya que en su pueblo no están enterados de la información de los síntomas del cáncer infantil.

“Siempre tenía vomito, diarrea me decían que era una infección, llegó un día que un señor me la miró y le miro el párpado y se dio cuenta que ya no tenía nada de sangre y ella estaba muy pálida así que me dijo que le hicieran una muestra de laboratorio, yo fui pero no me dijeron en realidad que tenía, me mandaron para Acapulco y me dijeron que necesitaba sangre, una transfusión, yo nunca me imaginé que era esa enfermedad”.

Para Poala, al igual que todas las mamás con esos casos, es muy complicado conseguir plaquetas, en algunas ocasiones el hospital la ha apoyado pero después debe devolverlas ya que hay más niños que la necesitan.

“Para los niños es muy doloroso todo el proceso, porque los pican en la vena, a pesar de que cuando le ponen la sangre es por el catéter, ahí tardan 1 o 3 hora para transfundirla y ella se desespera, me dice cuándo nos vamos a ir mamá, ya me quiero ir llorando”, recordó Paola con tristeza.

Este proceso no ha sido nada fácil para Keilie y su madre, sin embargo, ellas no están solas ya que tienen el apoyo de su padre quien trabaja en el campo y cuida de su hermanita cuando ellas vienen al puerto, así como su abuelita quien le dice a su madre, “empezamos juntas y terminamos juntas”.

Paola pide a toda la sociedad en general su empatía y generosidad para sumarse y apoyar con un granito de arena a esta noble de causa envía un mensaje de Whatssap: 744 314 4069 o llama al 744 485 1295 y el teléfono de Paola es 745 1206 587.