Kazuya de Tekken, es el nuevo combatiente de Super Smash Bros. Ultimate

El penúltimo combatiente fue presentado en su totalidad, luego de que el pasado E3 fuera confirmada su identidad.

En un video con una transmisión de poco más de 40 minutos, Masahiro Sakurai, cocreador de la franquicia, mostró con detalles todos los movimientos de Kazuya, personaje que llega del juego de peleas Tekken.

Con un extenso gameplay, Sakurai mostró todos los movimientos que el personaje hará una vez que se sume a la plantilla de combatientes. Doble Vía Nuevo Metroid y TLoZ: Breath of the Wild 2, esto fue lo presentado por Nintendo en la E3 2021

Característico del personaje, en Super Smash Bros. Ultimate también contará con su modo Devil, primero para realizar los movimientos especiales… pero cuando llegue al 100% de stamina, podrá ejecutar un movimiento Rage, que causará un enorme daño al rival.

El escenario donde llegará Kazuya será el dojo de Heihachi; en el modo normal, el escenario tendrá las 4 paredes y conforme estas sufran daños o golpes, se romperán.

Dicho escenario tendrá un total de 39 canciones, todas de la saga Tekken.

Lo más importante, es que Kazuya estará disponible a partir de mañana 29 de junio, por un aproximado costo de 150 pesos mexicanos, aunque si ya compraste el Fighter Pass Vol.2, lo obtendrás gratis una vez que sea lanzado.

Nuevas skins para los Mii Brawlers:

También habitual a los directos de Super Smash Bros. Ultimate, habrá nuevos trajes para los personajes Mii… para esta ocasión, fueron casi todos los personajes que los fans querían que aparecieran en el roster:

Shantae, la genio de la saga Shantae llega luego de mucha especulación de si estaría como personaje o como skin.

Lloyd Irving, quien es el personaje principal de Tales of Symphonia.

Dante, conocido por casi toda la comunidad gamer y era uno de los que más pedían, el cazador de demonios de Devil May Cry llega a Smash.

El Sangre de Dragón, el legendario personaje de Skyrim. No hay mucho que agregar, todo un hito.

Las skins se venderán por separado y estarán disponibles a partir del 29 de junio por casi un dólar cada uno.