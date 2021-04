Kasparov crea una plataforma social de ajedrez para aprender y jugar partidas

El seis veces campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov ha lanzado la versión previa de una nueva plataforma social centrada en el ajedrez, Kasparovchess, que busca crear una comunidad social de jugadores que aprendan, jueguen e interactúen entre ellos.

Kasparovchess, desarrollada junto a Vivendi, supone una nueva plataforma de contenido multimedia para jugadores de ajedrez de todos los niveles, como informa la página web de la iniciativa.

La comunidad está centrada en varios pilares como el aprendizaje de los jugadores, que pueden acceder a contenido exclusivo creado por Kasparov y su equipo, incluyendo más de 700 horas de lecciones de jugadores titulados, 50.000 puzles y ejercicios y 400 horas de contenido exclusivo, incluyendo documentales, entrevistas, podcast y videos en vivo.

Asimismo, Kasparovchess aspira convertirse en un espacio social en el que sus miembros contribuyan a la creación de un "nuevo hogar para el ajedrez", así como jugar contra otras personas e incluso contra el propio Kasparov.

Los jugadores podrán competir contra personas de otras partes del mundo, y la plataforma les ayudará a monitorizar su progreso, con estadísticas y análisis. El sistema también va desbloqueando logros y aconsejando a cada persona sobre en qué aspectos centrarse en futuras partidas.

Por el momento, la nueva plataforma se encuentra disponible solo para un número limitado de probadores, de hasta 6.400 jugadores, que ya pueden inscribirse proporcionando su email.