Joven igualteco cosecha más éxitos en el cine, ahora con “Monstruos del Mar”

A través de la animación y el arte digital, el joven igualteco, Cruz Antonio Contreras Mastache de 32 años de edad, sigue obteniendo éxitos en sus proyectos cinematográficos, luego de ganar un Oscar en la película animada Spider-Man: Into the Spider -Verse, ahora regresó con la cinta Monstruo del Mar, que se ha colocado en los primeros lugares en México y en varios países del mundo como la más vista.

La película Monstruo del Mar, que es para toda la familia, es la historia de una niña de nombre Meisie, que viaja de polizonte en el barco de un legendario cazador de monstruos.

Ella crece admirando a sus papás quienes también fueron cazadores de monstruos y su idea es hacer lo mismo y busca formar parte de esa tripulación.

Cruz Contreras, quien radica en Canadá y trabaja en Sony Pictures como animador, ahora participó en la película animada Monstruo del Mar, donde le dedicó toda su energía y se encargó de darle movimiento a la ropa y pelo de toda la tripulación del barco.

Su nombre de este joven guerrerense aparece en la lista de créditos junto con sus otros compañeros como parte de los efectos que le dieron vida y movimiento a los personajes.

El joven muestra orgulloso su nombre en los créditos. / Foto: Cortesía | Cruz Antonio Contreras

Es su tercer proyecto con la plataforma de Netflix, anteriormente este joven guerrerense trabajo en películas animadas como Más allá de la Luna y Vivo.

Pero además ha estado trabajando en Spiderman: Un Nuevo Universo, Angry Bird 2 y Hotel Transilvania 4 donde en todas se ha encargado de darle movimiento al pelo y la ropa de los personajes.

Cruz Contreras, dijo que como guerrerense se siente bonito, que su trabajo se esté viendo a nivel mundial es algo que no se la cree.

Cuando Cruz estuvo trabajando en este proyecto del Monstruo del Mar, durante la pandemia en casa algunas cosas, contó con el apoyo de su madre, quien lo visitó en Canadá.

“Qué bonito que ella se dio cuenta de todo lo que me costaba hacerla y donde viví momentos de estrés porque a veces no me salían las cosas y de repente que mi mamá pueda ver el resultado final es algo increíble para ella”.

Éste joven igualteco está cumpliendo sus sueños y feliz porque está haciendo lo que le gusta y no puede hacer otra cosa porque le encanta.

“Se siente increíble saber que esta película tiene un nivel de complejidad altisimo y es una de las películas más complejas y ver que está siendo recompensado se siente muy bien”.

Actualmente, Cruz Contreras trabaja Spider-Man Across por la continuación de Spider-Man dos y esta película se estrenara en el 2023.

Es un experto genio de la animación. / Foto: Cortesía | Cruz Antonio Contreras

Comentó que si a la gente le gusto Spiderman Un Nuevo Universo, donde gano un Oscar como mejor película animada, entonces la segunda parte les encantará más. “Incluso estará hasta los doble de buena que la primera”.

Éste exitoso guerrerense que sigue logrando cumplir sus objetivo pidió a los jóvenes que así como la pequeña Meisie de la película animada Monstruos del Mar que se aventó hacer sus cosas también se arriesguen y persigan sus sueños que serán recompensados.

Para lograr sus sueños, Cruz Contreras tuvo que salir de su municipio Iguala de la Independencia a los 15 años de edad para estudiar la preparatoria y su carrera de estudio animación y arte digital en el Tecnológico de Monterrey, campus Cuernavaca.

Su estudio, después de tocar muchas puertas lo llevó a Moving Picture Company donde estuvo un año y después ingresó a laborar con Sony Pictures.

Cruz Contreras, también está orgulloso de su trabajo que ha hecho en esta película donde Guillermo del Toro y Jorge Gutiérrez twittearon cosas bonitas de este filme.