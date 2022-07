Joven calentano ¡con un pie en la NASA!

En tres meses, Dilan Michael Peréz Ramos, joven guerrerense y originario de Ciudad Altamirano ha obtenido premios y reconocimientos científicos representando a México y ahora es reconocido por sus proyectos en 5 continentes como América, África, Asia, Europa y Oceanía.

Dilan, es estudiante residente de la carrera de Ingeniería Ambiental del Tecnológico Nacional de México en Celaya y desde Abril del presente año empezó a cosechado assus triunfos al participar en concursos, ferias científicas en diferentes categorías con otros estudiantes de otros países presentando varios proyectos y beneficiando el medio ambiente y la salud humana.

Tan sólo el 16 de Abril, Dilan presentó su proyecto "Elaboración de una membrana biodegradable a base de extracto de algas marinas con beneficios para el medio ambiente y la salud humana", donde obtuvo el primer lugar del concurso World Youth Invention Competition 2022 organizado por la International Association of Advanced Science and Applied Engineering.

Éste evento se llevó a cabo virtualmente en Pretoria, Sudáfrica y Dilan obtuvo el “Mendel Award for the Best Invention in Biotechnology”.

En ese mismo mes, la Asociación de Jóvenes Científicos de México en Orizaba, Veracruz, lo invito a él junto con 30 participantes de diferentes estados a concursar con sus trabajos en el ámbito científico y él obtuvo la mejor puntuación de los jueces por lo que recibió el premio Joven Científico de México.

En Mayo, Dilan compitió con 100 estudiantes que fueron campeones de eventos internacionales de ciencia durante el 2021, en la Universal Science Fair Australia 2022 organizada por la World Science and Technology Organization.

En esta feria obtuvo el primer lugar general del top ten mundial con una calificación de 98.92 puntos frente a estudiantes de Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda, India, Puerto Rico, Inglaterra, Malasia y otros.

El joven calentano ganó presentando su proyecto de investigación “Construcción, arranque y control de un biorreactor para la obtención de biodiésel”, y estuvo asesorado por su mentora,María de la Luz Xochilt Negrete Rodríguez, quien es doctora y docente investigadora del departamento de Ingeniería Ambiental.

Dilan, obtuvo el premio Universal Champion Cup, además de ser acreedor a los premios Rosalind Franklin World Prize of Science and Technology Wellington de Nueva Zelanda y que es otorgado por la World Science and Technology Organization y el Gran Premio Intercontinentale Nikola Tesla per il Merito in Scienza e Tecnologia otorgado por la Federazione Intercontinentale della Scienza e della Tecnologia en Roma, Italia.

El joven Dilan puede ser acreedor a una pasantía en la propia NASA, sin embargo la fecha de asistencia está por confirmase ya que aún no cuento con la VISA para poder acceder a los Estados Unidos.

También ha sido galardonado con el premio "Scientist of the Year Award", premio de categoría mundial otorgado por la World Society of Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics, en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, luego de haber sido seleccionado entre mil 483 participantes de todo el mundo.

Dilan con su trayectoria y premios ha logrado en tres meses los más importantes premios de talla internacional, incluso donde se reconocen a los mejores científicos, tecnólogos, ingenieros, artistas y matemáticos del mundo.

El joven Guerrerenses con su destacado reconocimiento, ha cumplido sus sueños y ha compartido lugar con reconocidas personalidades como Daniel Popper, artista a nivel mundial o como Eftychia Koursary, quien ha destacado en el ámbito de la ingeniería en todo el mundo.

Ahora Dilan esta en la lista de jóvenes científicos que ha sido reconocido en 5 continentes como América, África, Asia, Europa y Oceanía. Por último, el pasado 08 de junio, ganó la medalla de oro en el Evento Nacional Estudiantil de Ciencia, Ingeniería e Innovación Tecnológica organizado por la Sociedad Mexicana de Ciencia, Ingeniería e Innovación Tecnológica, participando con el proyecto “Construcción, arranque y control de un biorreactor para la obtención de biodiésel”. Pero a pesar de los reconocimientos y premios, el guerrerense lucha por alcanzar sus metas y seguir cosechando más triunfos representando a México y reveló que en septiembre de este año irá a Rusia para participar en un evento de carácter científico y tecnológico, el cual ya es financiado por el Gobierno de México.