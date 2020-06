Industria de videojuegos rechazan racismo en Estados Unidos

La industria del entretenimiento, en especial la de videojuegos, ha mostrado su apoyo a las manifestaciones y movimientos sociales realizados en USA a raíz de la muerte de George Floyd.

Las empresas líderes de la industria han emitido comunicados en sus respectivas redes sociales su apoyo y consternación a los casos de racismo en los Estados Unidos. ¿Policía detiene por error a agente del FBI? esta es la relidad

A raíz de las intensas movilizaciones y protestas en muchas ciudades de USA, Sony decidió cancelar la presentación oficial de su nueva consola PlayStation 5: pic.twitter.com/ZAY8StN0EU — PlayStation (@PlayStation) June 1, 2020 pic.twitter.com/ZAY8StN0EU — PlayStation (@PlayStation) June 1, 2020

La siguiente compañía en hacer eco a las protestas sociales fue Microsoft, cancelando también todas sus presentaciones planeadas de Xbox para este mes y apoyando la causa de las manifestaciones. Xbox stands together with our fans, creators, colleagues, friends, and the entire African American & Black Community against systemic racism and injustice.



We are proud to join with @Microsoft in amplifying Black and African American voices. https://t.co/sHrXqf454y — Xbox (@Xbox) June 1, 2020

Por último, este día Nintendo también lanzó un comunicado en apoyo al movimiento: pic.twitter.com/AtDyFQsmsX — Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 3, 2020

Cabe señalar que la industria del videojuego estaría en un mes importante para el negocio, luego de la cancelación del E3 2020 por la pandemia del Covid-19 en el mundo.