Herlinda plasma en sus velas aromas, colores y formas

Herlinda López se ha dedicado en los últimos años a atender el negocio de manualidades que emprendió de velas aromáticas, jabones corporales así como diversas figuras, según sea la época del año.

Con su gran creatividad ha logrado posicionarse con ventas no sólo de manera individual sino de mayoreo, pues sus llamativas creaciones han gustado tanto que las demandan para los obsequios que otorgan como recuerdos en las fiestas de XV años, bodas, bautizos, baby shawer, despedida de soltera y cumpleaños.

Ella no solo comercializa sus productos sino que imparte cursos a las personas interesadas en su local comercial con razón social "Jabones Danny", ubicado en la céntrica colonia Progreso, estos cursos son para mayores de 15 años pues manejan altas temperaturas y se debe tener mucha precaución.

Herlinda es licenciada en Administración de Empresas Turísticas y Restaurantes, egresada del Tecnológico de Acapulco, y tras varios años de ejercer su carrera le nació el gusto por emprender un negocio de alguna manualidad.

"Una figura de vela lleva alrededor de dos horas y media en su proceso de elaboración ya que todo va por procesos y la parafina, cera de soya entre otros materiales llevan su tiempo".

El taller de jabones tiene un costo de 850 pesos, incluye material para trabajar en el y se llevan todo lo que crearon; el taller de velas tiene un costo de mil 650 pesos, al igual que el otro incluye material, su enseñanza es alrededor de 5 horas.

Además de su negocio de manualidades, Herlinda también imparte talleres de velas aromáticas y jabones corporales / Heidi Nieves / El Sol de Acapulco

"Ahorita todo lo que se está elaborando es modo Navidad, hay para el 14 de febrero día del amor y la amistad, primavera, hallowen, Día de muertos y todas las figuras que deseen", narró la integrante de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME), capítulo Guerrero.

La microempresaria lleva más de 9 años elaborando estas manualidades, y dedicándose de lleno a ello, pero también es madre de tres hijos, sin embargo, el mayor tiempo la pasa en su negocio ubicado en la calle Bernal Díaz del Castillo.

"Empecé a hacer esto porque mis hijos ya estaban un poco grandes, como siempre trabajé quería ser productiva y como me gustan las manualidades pero no sabía pintar, no me gusta la repostería, tejer, coser tampoco, veía que no había mucho para mi , pero vi un video de una señora que hacía jabones y me encantó lo malo que acá en Acapulco no había nada al respecto", narró.

Herlinda tomó un curso en Querétaro en unas vacaciones y hoy, ella no solo venden los productos para realizar los jabones y velas aromáticas, sino que también imparte cursos.