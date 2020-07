Halo Infinite, Fable, Forza Motorsport; esto es todo lo mostrado en el Xbox Games Showcase

En poco más de una hora, Microsoft anunció los 22 juegos que estarán en el repertorio de nueva generación y algunos de los juegos que llegarán de la mano de la nueva Xbox Series X en las próximas navidades.

En la conferencia virtual, se pudo ver que las apuestas para la nueva generación de juegos de Xbox no están completamente centradas en el poder gráfico de la consola, sino en una experiencia intergeneracional que intentará aprovechar las benevolencias del Game Pass.

Salvo el único gran ausente, Battletoads, la flota de juegos que llegarán promete bastantes horas de entretenimiento y diversión para los gamers.

A continuación, te mostramos todos los juegos en el orden mostrados en la Xbox Games Showcase:

Halo Infinite

La joya de la corona y el juego más esperado por toda la comunidad gamer… ¿quién no recuerda al jefe maestro derrotando al Covenant en los primeros anillos del universo Halo?

John 117 vuelve a la carga, pero ahora contra otro enemigo antiguo de la humanidad. Cabe señalar que el video es del gameplay real del juego. El juego mantiene la promesa de llegar en las navidades del 2020, sólo queda esperar a que se confirme la fecha de lanzamiento.

State of Decay 3

De manera sorpresiva, la tercera entrega de este título lleno de terror y de zombies apareció en un tráiler un tanto desconcertante. El juego está en desarrollo de la mano del estudio Undead Labs.

Forza Motorsport

Los rostros conocidos también llegarán a la nueva generación y con un gameplay a 4K, 60 fps y ray tracing, parece que tendremos las carreras más realistas que nunca en uno de los mejores juegos de carreras de la industria.

Everwild

Rare es mucho más que los juegos de Donkey Kong Country y Banjo-Kazooie… dicho esto, el nuevo título promete mucha fantasía y un montón de buena vibra.

Tell me Why

No es una canción de una boyband… es lo nuevo de Microsoft Studios siguiendo la idea de Life is strange. Para entenderlo mejor, checa el video.

Ori and the Will of Wisps.

Aunque este juego ya vio la luz en esta generación, en el video se puede apreciar las mejoras gráficas que aprovechan la potencia del Xbox Series X.

The Outer Worlds

Este titulo también ya ha aparecido en esta generación, pero se extenderá con una nueva historia titulada “Peril on Gorgon”.

Grounded

¿Recuerdas la película “Querida, encogí a los niños”? este juego está casi a la vuelta de la esquina pero con Game Pass también estará disponible en la nueva generación.

Avowed

Una nueva entrega RPG de Obsidian llega cargado de brujería y espadas… para ser honestos de ve bastante interesante la propuesta mostrada.

Senua’s Saga: Hellblade II

Ninja Theory regresa con ese título en desarrollo dejó una sensación agradable de lo que podría ser una vez terminado.

Psychonauts 2

Con la voz de Jack Black atrapando la atención este juego también tiene buena pinta.

El resto de juegos los puedes ver aquí

Destiny 2

Dusk Falls

Warhammer 40.000: Darktire

Tetris Effect Connected

The Gunk

S.T.A.L.K.E.R. 2

The Medium

Phantasy Star Online 2: New Genesis

CrossfireX

Fable

Dragon Quest XI

EXOMECHA

Watch Dogs Legion

Echo Generation

Hello Neighbor 2

y los indies no podian faltar: