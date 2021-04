Google introduce emails para informar a los viajeros sobre cambios en las restricciones por Covid

Google ha incorporado una serie de nuevas herramientas para ayudar a sus usuarios a planificar sus viajes, y la aplicación de su Buscador para móviles ha incorporado más información sobre las restricciones por la pandemia de Covid-19, como si es necesario hacer cuarentena, con actualizaciones que se envían por 'email'.

Las nuevas funciones se han introducido ante el avance de la vacunación y de las búsquedas de los usuarios para conocer las restricciones delos destinos de vacaciones, como ha informado Google a través de un comunicado.

Cuando los usuarios realicen búsquedas en Google sobre información relativa a viajes, como vuelos, hoteles o cosas que hacer en un destino turístico, el buscador ya informaba si existían restricciones de movilidad, pero ahora introduce información adicional como si es necesario hacer cuarentena, presentar una prueba negativa de Covid o contar con certificado de inmunidad.

Para que las personas que planifiquen un viaje estén informadas sobre posibles cambios, Google permite además que sus usuarios escojan la opción de recibir mensajes de correo electrónico sobre posibles cambios en la normativa.

Asimismo, la pestaña Explorar de Google ha incorporado nuevas herramientas que no solo muestran billetes de avión, sino también otros destinos como ciudades pequeñas o parques naturales, que los usuarios pueden filtrar según prefieran naturaleza, playas o esquí. En esta función de Google también se muestra si existen restricciones para los viajeros. Are you ready to plan a trip, safely? Learn how you can track travel advisories and get email updates for your destinations → https://t.co/RxOAPH476j pic.twitter.com/PYtJgcJDQ7 — Google (@Google) April 28, 2021

Google Maps se ha actualizado también con nueva información para los usuarios que planifican un viaje con carretera, con información sobre lugares de camino en los que parar, como hoteles, parques, campamentos y zonas de descanso.