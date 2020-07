¿Gokú muere a manos de Moro? esto pasó en el manga 62 de Dragon Ball Super

La batalla entre los guerreros Z y Moro está parece estar llegando a su clímax, ya que el enemigo de Goku finalmente alcanzó su forma definitiva.

Cómo te lo contamos en el episodio anterior, Vegeta finalmente obtuvo un poder que sobrepasa a Goku y pudo luchar contra Moro al punto de acorralarlo.

Pero la sorpresa para todos los lectores es que Moro obtuvo una nueva forma y derrotó con facilidad a Vegeta. via GIPHY

Episodio 62



Vegeta intenta desesperadamente contraatacar a Moro, pero resulta inútil y finalmente es el primero en caer en la batalla.

El resto de los guerreros intentan luchar contra el enemigo, pero resulta en vano. Hasta que Goku emula un ataque similar al que le lanzó a Cell, poco antes de renunciar a la pelea. via GIPHY

El súper Kamehameha impacta de lleno a Moro y este termina sin un brazo; pero lo que no sabían es que las habilidades de Piccoro ya eran parte de Moro... y pasa lo inimaginable. ドラゴンボール超62

ピッコロの再生能力だ

Molo profite de la copie enregistrée par 73, la technique de régénération de pikkolo et surprend gokû #dbsuper pic.twitter.com/3HiaIVWLho — 拳ロー北斗🇯🇵Manga Anime Games News Japan only (@bboykenlaw) July 18, 2020

El saiyajin criado en la tierra termina a los pies de Moro, moribundo y casi a punto de morir pero el frenesí no termina ahí, pues uno por uno va venciendo a los guerreros Z sin piedad.

Al final, el único que queda es Jaco, de la patrulla galáctica y a su rescate aparece Merus, quien ayudará a Goku a dominar la Señal del Ultra Instinto.

El episodio 62 del manga de Dragon Ball Super ya está disponible en la página oficial de Manga Plus.