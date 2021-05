Gamescom 2021 finalmente será digital y gratuita

La feria alemana de videojuegos, Gamescom, adelantó en marzo que adoptaría un formato híbrido, entre los presencial y lo digital, para la edición de 2021, pero este miércoles ha confirmado que finalmente se desarrollará exclusivamente online y que será gratuita.

La organización, German Games Industry Association, ha decidido que Gamescom 2021 será un evento enteramente digital, dada la dificultad que muchas compañías del sector tienen para participar en eventos físicos y la necesidad de planear la seguridad, como ha explicado en un comunicado. Doble Vía La nueva propuesta de asistencia ideada por PlayStation

Gamescom seguirá el ejemplo de la celebración de 2020, que tuvo más de 50 millones de usuarios únicos de más de 180 países y 370 socios procedentes de 44 países. La edición de 2021 "expandirá" esta oferta e introducirá una nueva experiencia, gamescom epix, una campaña diseñada para la comunidad de seguidores con la que podrán sumergirse en el universo gamescom antes de que empiece la feria. NO RETREAT, NO SURRENDER! 🚨 #gamescom2021 goes digital! Ready for an adventure? ➡️ gamescom epix will lead you on a special quest 🎉💯 Back again: gamescom: Opening Night Live with @geoffkeighley and our awesome shows. Statement: https://t.co/kV25mQWAJT pic.twitter.com/qBM5qiE8AP — gamescom (@gamescom) May 5, 2021

En marzo, la organización anunció la celebración de Gamescom 2021 en Colonia (Alemania) del 25 al 29 de agosto, con un formato híbrido, pero finalmente la celebración se desarrollará virtualmente y de forma gratuita para los seguidores.