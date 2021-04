Filtrada la primera imagen de Las Chicas Superpoderosas, de carne y hueso

The CW está preparando un reboot de acción real de Las Chicas Superpoderosas, serie de animación de Cartoon Network creada por Craig McCracken. Bombón, Burbuja y Bellota volverán a la pequeña pantalla interpretadas por Chloe Bennet, Dove Cameron y Yana Perrault, y los fans ya han podido ver las primeras imágenes de las actrices caracterizadas y en el set. Doble Vía Disney lanza nuevo tráiler de Cruella

En las fotos del rodaje, que está teniendo lugar en Atlanta, se puede ver a las protagonistas luciendo los característicos atuendos en rosa, verde y azul. Las fotos pertenecen al rodaje del primer episodio.

Hasta ahora, The CW solo ha ordenado un episodio piloto de la serie, lo que significa que aún no se ha confirmado si la ficción tendrá una temporada completa. El reboot mostrará a las protagonistas como "tres veinteañeras desilusionadas con superpoderes que lamentan haber perdido su infancia en la lucha contra el crimen" y que ahora, que el mundo las necesita más que nunca, tienen la oportunidad de reunirse para salvar a la humanidad. Donald Faison interpreta al profesor Utonium, el científico que da a Las Chica Superpoderosas, mientras que Nicholas Podany será Mojo Jojo. Esta nueva versión cuenta con guion de Diablo Cody y Heather V. Regnier y contará con Greg Berlanti como productor. Powerpuff Girls on CW!? Leaked set images!🤢🤮 Blossom, Bubbles and Buttercup in live action!? pic.twitter.com/wmZcYAWWH0 — Jodys Corner (@jodyscorner1) April 8, 2021