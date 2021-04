Fall Guys anuncia una colaboración con Shovel Knight, el caballero de la pala

A las simpáticas judías de Fall Guys les gusta mucho vestirse de otros personajes, se han caracterizado de Sonic the Hedgehog, Godzilla, del ganso de Untitled Goose Game, de Cuphead, del DOOM Slayers e incluso de Alyx de Half-Life. Pero ahora anuncia el siguiente con otro simpático teaser: Shovel Knight.

Toda una sensación resultó Shovel Knight cuando salió en 2014, el cual es un plataformas 2D estilo 8 bits que recibió varias expansiones con otros personajes, y que ahora puedes disfrutar todas juntas en Shovel Knight Treasure Trove. Doble Vía Apex Legends temporada 9 tendrá "mucho contenido de Titanfall"

Las tiernas figuras de Fall Guys ya han usado otros disfraces, como con el tierno spot navideño donde el personaje destrozaba todos los adornos, pese a su intención de ayudar. Can ye guess who our next collab is with?



👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀 pic.twitter.com/sSdmkVLCeh — Fall Guys 🤖 Season 4 🤖 (@FallGuysGame) April 5, 2021

Este título acaba de comenzar su cuarta temporada y con una temática futurista, que supone la mayor actualización del juego hasta la fecha. En verano saldrá en Nintendo Switch, Xbox One y Xbox Series X/S, y hace poco se anunció que Epic Games había comprado el estudio.

Por su lado Shovel Knight ha sido invitado habitual en muchos juegos, el más reciente fue uno de los más inesperados: For Honor, de Ubisoft, donde lo vemos con aspecto realista.