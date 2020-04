Este es "Some Good News", el noticiero que te da buenas noticias

Una de las preguntas que mayores discusiones filosóficas ha generado, es si realmente hay noticias buenas o malas y por lo general, la discusión se corta con la respuesta “solamente hay noticias”.

Asumiendo como “noticias buenas” aquellas que nos regocijan, en la red podremos encontrar muchos medios digitales que se especializan en la difusión de esas noticias. via GIPHY

En estos últimos meses, el mundo atraviesa uno de sus retos más importantes en la historia moderna (si no es que el más importante) enfrentando la pandemia del Covid-19 que ya ha cobrado la vida de más de mil 500 personas en México y 217 mil personas a nivel mundial. via GIPHY

Con ese contexto, el actor John Kasinski ha “inventado” un nuevo estilo de noticiero cuya premisa es aportar a pasar un mejor momento, lejos de todas las noticias relacionadas al Covid-19 y a sus devastadores efectos en todos los sectores. via GIPHY

“Some Good News” (Algunas Buenas Historias) es el programa que conduce el actor que interpretó a “Jim Halpert”, en el mítico programa de comedia estadounidense “The Office”. via GIPHY

El también director, comparte a través de YouTube un noticiero con un toque bondadoso (pero muuuuuuuy exitoso), que se encarga de alegrar las tardes a los más de 14 millones de espectadores y suscriptores de la cuenta, estos últimos ascienden a más de 2 millones.

El estreno oficial del programa SGN, fue el pasado domingo 29 de marzo con una especie de capsula informativa donde planteo su pretensión de mostrar otras noticias que no estuvieran relacionadas al Covid-19, particularmente los sucesos que puedan “provocar” felicidad a la gente. via GIPHY

“Esto es lo que pasa cuando me encuentro aislado de manera voluntaria”, dijo Kasinski a Steve Carell en su primer videollamada sin darse cuenta que sería la frase de entrada al “novedoso” noticiero.

¿Cómo comenzó todo?

El actor pidió una semana antes del estreno de SGN, a través de su cuenta de Twitter (la cual tiene más de 2.3 millones de seguidores) que le enviaran historias que les hubieran hecho sentirse bien o por lo menos sonreír, pese al panorama desolador provocado por el Covid-19. Alright everybody, how about #SomeGoodNews ! Send me the stories that have made you feel good this week or the things that just made you smile! — John Krasinski (@johnkrasinski) March 25, 2020

Y así fue como la “redacción” se inundó de noticias que el actor decidió compartir en sus videos, que además le llegan a través de la cuenta oficial del canal @Somegoodnews y con el hashtag #SomeGoodNews.

¿Y los episodios?

Cada domingo del mes, es lanzado un nuevo episodio con las noticias recopiladas en la semana.

Para la primera emisión, el actor hizo una recopilación de cómo los estadounidenses están pasando la cuarentena o aislamiento social, para después platicar con su “antiguo jefe Michel Scott”, Steve Carell.

Entre las anécdotas, prometieron intentar reunir al elenco completo de “The Office” para las emisiones posteriores.

Si quieres ver el primero y todos los episodios disponibles hasta hoy, podrás hacerlo a partir de aquí:

Episodio 1

Episodio 2

Episodio 3

Episodio 4



Episodio 5