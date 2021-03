Espectacular tráiler de Star Wars: The Bad Batch, la nueva serie de Disney+

"Cinco clones mejorados, más capaces que un ejército pero muestran un preocupante nivel de desobediencia y desprecio de las órdenes". Así presenta el Gran Moff Tarkin los protagonistas de Star Wars: The Bad Batch, la nueva serie de animación de la franquicia galáctica que llegará en exclusiva a Disney+ el 4 de mayo con el estreno de un especial de 70 minutos, al que seguirán nuevos episodios todos los viernes, a partir del 7 de mayo. Doble Vía Ewan McGregor y Hayden Christensen encabezan reparto de la nueva serie de Star Wars

La serie cuenta la historia de la conocida como "la Fuerza Clon 99" los clones experimentales y de élite que fueron presentados por primera vez en Star Wars: Las Guerras Clon. En esta ocasión, se internan en una galaxia que cambia rápidamente justo después de la Guerra de los Clones.

Es un singular escuadrón de clones que difieren genéticamente de sus hermanos del Ejército Clon, poseen una habilidad excepcional que los convierte en soldados extraordinariamente efectivos y en un equipo imbatible.