Lanzan épico tráiler de Star Wars: Visions

Nueve historias originales de Star Wars ambientadas en los rincones más desconocidos de la galaxia y firmadas por siete de los estudios de anime más prestigiosos. Esta es la tarjeta de presentación de Star Wars: Visions, la antología de Lucasfilm que se estrenará el próximo 22 de septiembre en Disney+ y que muestra sus credenciales en un épico y espectacular tráiler.

Una serie compuesta de nueve variopintos cortometrajes que relatará historias de Star Wars con el estilo singular y la tradición del anime japonés. Cuando Disney+ estrene Star Wars: Visions el 22 de septiembre, los cortometrajes se podrán ver tanto con el reparto original de voces japonesas, como con el reparto de voces dobladas al inglés y al español.

Los estudios que han creado los nueve cortos son: Kamikaze Douga, responsable de la pieza titulada The Duel; Geno Studio (Twin Engine), que firma Lop and Ocho; Studio Colorido (Twin Engine), que se encarga de Tatooine Rhapsody; Trigger, que firma el corto titulado The Twins y también The Elder; Kinema Citrus, que ha realizado la pieza The Village Bride; Science Saru, estudio encargado de los cortos Akakiri y T0-B1; y finalmente Production IG, que ha realizado The Ninth Jedi.

Talento japonés de anime

"Lucasfilm se ha asociado con siete de los estudios de anime de gran talento de Japón para que aporten a esta nueva y maravillosa serie su estilo característico y su visión única de la galaxia de Star Wars", ha declarado James Waugh, productor ejecutivo y vicepresidente de contenidos y estrategia de franquicias de Lucasfilm.

"La historias de Visions abordan todo el espectro de las audaces vivencias que pueblan la animación japonesa; cada relato se cuenta con una frescura y una voz que amplía nuestra comprensión de lo que puede ser una historia de Star Wars, y rinde homenaje a una galaxia que ha sido fuente de inspiración inagotable para muchos narradores visionarios", señala.