Encuentran Abeja "enmascarada" en Australia

Un solitario investigador en Australia ha redescubierto una rara especie de abeja que se creía extinta desde hace casi un siglo. Conocida como Pharohylaeus lactiferus, es originaria de aquel continente y es la única especie del género Pharohylaeus, anteriormente sólo seis especímenes han sido catalogados y el último se registró en 1923.

La abeja fue identificada por James Dorey mientras realizaba una investigación en el estado de Queensland, por lo que después extendió sus estudios a Nueva Gales del Sur en búsqueda de más ejemplares, logrando la captura de varios más.

Según sus análisis, la deforestación y los incendios forestales podrían poner en riesgo de extinción a la especie, ahora sí definitivamente.

Tras el hallazgo, Dorey pasó los siguientes cinco meses explorando 245 sitios en Queensland y Nueva Gales del Sur en busca de más abejas "enmascaradas", como se les llamaba antes de su aparente desaparición. Su investigación se realizó con una combinación de observación de flores y barridos generales con una red para mariposas sobre las flores.