Encuentra tu trabajo soñado a través de Google for Jobs

En la actualidad existen un sinfín de páginas donde se puede encontrar trabajo, hay de todo y para todos, se ofertan plazas tanto para profesionistas como para quien desempeña cualquier oficio, gracias al buscador de Google ya no hay pretexto para encontrar el empleo soñado, la cosa es buscar sin rogarle a Dios no encontrar.

El gigante tecnológico y de internet cuenta con el servicioGoogle for Jobs, pero paradójicamente ha pasado desapercibido durante los últimos tiempos. Al utilizar esta herramienta podemos encontrar empleo sin tener que salir de propio buscador, se incluyen fichas dedicadas para que en un solo clic tengamos a la vista todas las opciones disponibles, además se incluyen alertas.

Su uso es bastante sencillo, simplemente debes escribir en la casilla el trabajo que estás buscando, por ejemplo “empleo de secretaria enAcapulco” o “empleo de carpintero en Chilpancingo”, según el interés de cada quién. Me he dado cuenta que muchas personas no saben donde buscar empleo, aquí les dejo algunas bolsas de trabajo que yo conozco:



- OCC

- Indeed

-Talenteca

- LinkedIn

- Bolsa rosa (dirigida a mujeres/mamás profesionistas)



Espero les sea útil esta información :) — Sara (@Sara_Arguelles1) March 16, 2021

Si los dioses del internet te escuchan, verás que en el buscador aparece un widget donde puedes buscar las ofertas de trabajo según las diferentes páginas especializadas, las puedes ordenar por tipo de empleo, fecha de publicación o empresa ofertante.

También puedes filtrar los resultados según criterios de distancia de donde te encuentres, número de horas de la jornada laboral, etc. Es recomendable realizar la búsqueda utilizando tu cuenta de Google para que obtengas mejores resultados. Si tienen un empleo estable y digno valórenlo, cuídenlo. No tienen idea de lo DIFÍCIL que está encontrar trabajo en estos tiempos 😥 — Jsué C. (@JosueNica96) March 16, 2021

Asimismo puedes crear alertas que te avisarán diariamente cuando una oferta de trabajo sea publicada, así podrás ser el primero en postularse.