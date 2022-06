Conductor de transporte público ataca a pasajero por costo de pasaje [video]

En el estado de Nuevo León, los choferes del transporte público han estado debatiendo con las autoridades con la intención de que se autorice un aumento en el pasaje, pues piden que suba de 12 pesos por persona a 15 pesos, hasta ahora, el Instituto de Movilidad y Accesibilidad no ha aprobado este incremento.

No obstante, desde la mañana de este jueves 30 de junio, varios conductores han empezado a circular cobrando la tarifa que todavía no está avalada por el gobierno, esto ha ocasionado una serie de conflictos entre ellos, los oficiales y algunos pasajeros, quienes se niegan a cubrirla porque aún no es obligatoria.

Esto fue lo que ocurrió en una unidad de un camión urbano, en donde un chofer y un usuario protagonizaron un altercado que quedó registrado por los testigos a través de un video, en donde se ve a los regiomontanos pelear. La grabación de este momento no tardó en volverse tendencia en todo el país, pues ya acumuló cientos de reproducciones.

¿Qué se dijeron el conductor y pasajero en Nuevo León?

En el material se ve un hombre de camisa a bordo de un camión parado cerca de la puerta mientras habla por teléfono, a los pocos segundos, se acerca al conductor para darle lo del pasaje, pero el operador de la unidad se molesta y le grita para exigirle que le entregue la cantidad completa.

El chofer destacó que, cuando no le pagan como según él debe ser, tiene que cubrir ese gasto: “Son 12 pesos, no tengo que liquidar 15 pesos tuyos y esos 3 pesos más yo no los voy a pagar carnal, yo no voy a pagar por ti”, refirió.

La pelea entre los dos siguió hasta que el pasajero decidió bajarse, pero antes emitió una palabra, esto molestó al chofer quien no dudó en levantarse para sostenerlo y decirle: “A mí no me estés insultando”.

Luego de emitir esa amenaza, el operador tomó al usuario de la ropa y lo arrojó hacia la calle, esto molestó a los otros pasajeros, quienes comenzaron a gritar que se detuviera y pedirle no se comportara de esa forma.

Ante los reclamos de los presentes, el conductor indicó: “¿Cuáles golpes?, yo no me lo voy a llevar de a gratis, no voy a dejar que me insulten tampoco, me está robando y me está insultando, si a ti te insultan y te roban es tu rollo, a mí no”. Después de que ese video se hiciera tendencia, los ciudadanos han pedido que las autoridades intervengan.





