"En mis archivos había más fotos de muertos que de mi familia"

Fue fotoperiodista durante más de 35 años, de éstos 30 los dedicó a cubrir información policiaca o de nota roja, frente a sus ojos estuvieron las peores escenas que una personas se pueda imaginar, un día acosado por la violencia y grupos delincuenciales, decidió retirarse y hoy parte de sus memorias fueron presentadas en un libro al que se denominó “Clave 11 diario de un fotógrafo de nota roja”.

Tras abandonar los medios de comunicación, Rafael Durán, se trasladó a la sierra de Puebla donde se ha dedicado al activismo social, fundó la “Casa Click” que es un proyecto autogestivo comunitario en el que se dan cursos talleres, se apoya a personas para desarrollar sus propios proyectos y se ha integrado a una red de activistas que se encuentran en varias partes del país.

En este proceso autogestivo Rafael Durán creó un personaje al que denomina Señor Click que es un personaje enmascarado que da talleres de fotografía como factor de cambio social, su proyecto lo ha llevado a la sierra de Puebla, Oaxaca y Chiapas donde también generan proyectos ara mejorar la economía de la población y trabajan especialmente con niños a los que enseñan a ser autosuficientes.

Rafael Durán estuvo en Chilpancingo en el marco del aniversario 85 de la delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, donde recordó algunas de sus anécdotas, y motivos que lo hicieron abandonar el periodismo.

Indicó que lo que lo hizo dar la espalda definitivamente al periodismo fueron amenazas de grupos delictivos que manejan el Huachicol, entonces tuvo que adherirse a un mecanismo de protección y el miedo lo hizo valorar lo que ha vivido en estos 35 años de carrera en los medios de comunicación, “llegó el momento en que me di cuenta que por el periodismo no estuve el tiempo suficiente con mis hijos, con mis hermanos, y además estaba poniendo en riesgo mi vida, también que en mis archivos haya más fotos de muertos que de mi familia”.

Sobre el nombre del libro explicó que “clave 11” en la Cruz Roja, es el identificativo que se le da a los reporteros, “el nombre evoca el trabajo que hacíamos cuando a veces viajábamos en las ambulancias e incluso en la cruz roja tenían una la R-11 que estaba destinada para los reporteros”.

Resaltó que él no es escritor y que no tiene formación en ello pero que el libro ha sido una forma de obtener recursos para seguir en los proyectos autogestivos, “tenemos una forma peculiar de venderlos, primero hicimos una preventa, en la que vendimos un libro que aún no existía, y con el dinero que juntamos se pagó la impresión, luego en presentaciones se han vendido más libros y estamos en este momento vendiendo los últimos que quedaban en el stock”.

En sus recuerdos, Rafael Durán expresó que la vida del fotógrafo de Nota Roja es muy complicada y muchas veces tuvo que llorar por ver escenas desgarradoras que lo dejaron marcado de por vida, “de las cosas que me encabronaron, esta la muerte de una niña de 6 años que fue violada asesinada y tirada a un canal por su propio padre, y su cuerpo flotando fue sólo una foto más, pero al día siguiente hubo la muerte de una familiar de una personas importante y ahí sí hubo muchas muestras de solidaridad como si una vida valiera más que otra”.

Sus inicios en el fotoperiodismo fueron a los 17 años, y colaboró en periódicos de renombre nacional e internacional, su desempeño lo llevó a ocupar la coordinación de áreas de fotografía en varios medios y hoy sus archivos fotográficos se donaron a una fundación para que los proteja y los utilice, “lo que mi cámara captó no es mío, es de la sociedad y de esta forma se lo estoy devolviendo”.