En marcha Son of Kong, la secuela de Godzilla vs. Kong

Parece que las plegarias de los fans pidiendo una secuela de Godzilla vs. Kong bajo el hashtag #ContinueTheMonsterVerse han sido escuchadas. El titánico enfrentamiento entre los dos monstruos más colosales del cine ha gustado, y mucho. Y si los rumores son ciertos una secuela podría estar ya encamino, bajo el título provisional de 'Son of Kong'.

Según informa The Hollywood Reporter, el director Adam Wingard, responsable de Godzilla vs. Kong ya está en conversaciones con el estudio para dirigir la potencial secuela de la cinta, que de alguna forma tendrá al hijo de King Kong como potencial protagonista.

El medio señala que Legendary está "dando pasos silenciosos para estirar" el Monster Verse con "una o más entregas", y el título de El hijo de Kong suena con fuerza entre las posibles ideas. Wingard es el favorito para dirigir la secuela, lo que le convertiría en el primer cineasta en filmar dos entregas de la franquicia.

Por el momento no hay ningún guionista asociado al proyecto, que estaría en una etapa muy temprana de pre-producción, pero se espera que Max Bornenstein, que ha escrito el libreto de las cuatro películas del Monster Verse hasta ahora, haga lo propio con Son of Kong.

Por último, THR apunta que Wingard estuvo "muy involucrado" en toda la trama de la Tierra Hueca de Godzilla vs. Kong, lo que podría dar una importante pista sobre el argumento de la secuela. Con el gigantesco primate haciendo del interior del planeta su nuevo hogar, las posibilidades son casi infinitas, y a juzgar por el título provisional lo que es seguro es que aparecerán más gorilas gigantes.

Por el momento, se desconoce cuándo comenzará la producción de Son of Kong, si finalmente Legendary da luz verde al proyecto. Actualmente Adam Wingard tiene varios proyectos pendientes, entre ellos una secuela del clásico de acción de los 90 Cara a Cara -que posiblemente vuela a reunir a Nicholas Cage y John Travolta- y una adaptación de imagen real de la serie de animación Thundercats.