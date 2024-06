En dos minutos saca flores, grillos y ¡hasta cocodrilos! de palma

Solo dos minutos o menos le son suficientes a Fernando para elaborar una figura de palmera real para poderla vender y generar un sustento económico para él.

Hace un mes llegó al puerto de Acapulco con un amigo en busca de generar más ingresos a su economía con la elaboración de diferentes figuras como grillos, cocodrilos, flores entre otras.

Originario del estado de Jalisco, desde los 19 años aprendió en Colima a realizar tales figuras de palmera, las cuales los últimos 5 años de su vida ha vivido de ello.

Diariamente coloca sus grillos y flores en una jardinera ubicada en la banqueta de la avenida Costera Miguel Alemán, esperando llamar la atención de los peatones que caminan por el lugar.

De cinco a veinte pesos es la cantidad que dan por cada una de las figuras color verde olivo, todo depende de la generosidad de las personas y del valor que le dan a su creatividad.

“Están medio bajas las ventas, pero sale al menos para ir comiendo al día, la gente de aquí no tiene mucho dinero y no le prestan mucha atención a lo que hago. No tienen precio es lo que ellos me quieran dar”.

Anteriormente trabajaba en una maderería en su tierra natal, pero por un recorte de personal fue afectado y desde entonces se dedica a hacer figuras de palmera.