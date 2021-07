El mítico "Dead Space" regresará para consolas y PC

"Dead Space", el clásico videojuego de ciencia ficción y terror de Electronic Arts (EA), regresará en forma de "remake" y "totalmente reconstruido desde cero" para consolas de última generación (PlayStation 5 y Xbox Series) y PC, según desvela la propia desarrolladora durante el evento "EA Play Live 2021".

Esta nueva adaptación busca elevar el nivel de horror e inmersión a unos niveles sin precedentes para la franquicia "a través de impresionantes efectos visuales, audio y controles impulsados por el motor de juego Frostbite", señala Motive, un estudio de EA encargado del desarrollo de este juego, en el mismo evento.

Los seguidores de la saga experimentarán una historia mejorada, personajes, mecánicas de juego y mucho más mientras luchan por sobrevivir a la pesadilla viviente a bordo de la desolada nave minera, la USG Ishimura, todo ello mientras descubren el espantoso misterio que envuelve a la masacre de su tripulación y a la nave.

“La franquicia Dead Space causó un gran impacto en el género del 'survival horror' cuando se lanzó hace 12 años, y llegué a Motive como fan para trabajar específicamente en este videojuego", dice Phillippe Ducharme, Productor Senior de "Dead Space".

"Tenemos un equipo apasionado que está enfocando este remake como una carta de amor a la franquicia. Volver al original y tener la oportunidad de hacerlo en las consolas de nueva generación entusiasma a todos los miembros del equipo", añade Ducharme. //INCOMING RIGLINK MESSAGE



En Dead Space, Isaac Clarke es un ingeniero al que se le encomienda la misión de reparar una enorme nave estelar, la USG Ishimura, solo para descubrir que algo no va bien.

La tripulación de la nave es masacrada e infectada por una plaga alienígena y su pareja, Nicole, desaparece en algún lugar de la nave.

Atrapado con criaturas hostiles llamadas "necromorfos" en Dead Space, Isaac se enfrenta a una batalla por la supervivencia, no solo contra los terrores crecientes de la nave, sino contra su propia cordura que también se va desmoronando.